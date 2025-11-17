Trem da Vale tem novo horário durante as férias escolares

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Pela primeira vez, o trem de passageiros da estrada de ferro entre Minas Gerais e Espírito Santo, administrado pela mineradora Vale, vai inaugurar viagens noturnas. Os primeiros horários acontecem a partir de janeiro de 2026. A locomotiva, que funciona há 121 anos, desde 1904, faz a rota Belo Horizonte-Vitória com 30 paradas ao longo do percurso. As viagens especiais acontecerão nos meses de janeiro, julho e dezembro, no horário noturno, e atendem às expectativas de passageiros.

Os bilhetes para o horário especial de janeiro começarão a ser vendidos a partir do dia 20 de novembro. Por segurança, não haverá venda de passagens nas estações durante o período noturno. Por isso, as compras devem ser feitas durante o horário de funcionamento das bilheterias ou on-line pelo site, com disponibilidade 24 horas.

Com a ampliação das viagens, durante os meses de férias escolares a operação vai ganhar dois novos trens. Assim, no período, diariamente, quatro locomotivas passarão pelos 664 quilômetros de linha férrea. No entanto, por ter uma demanda menor, as paradas serão reduzidas. Serão 14 estações.

De acordo com o diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas, João Falcão, as estações que receberão o Trem de Férias já foram preparadas e equipadas para atender os passageiros. As atualizações de novos horários e trens acontecem após a renovação da concessão da linha férrea, em 2020. Que também incluiu investimento em infraestrutura como reforço na segurança do trecho, para evitar acidentes.

Diretor de operação da Estrada de Ferro Vitória a Minas, João Falcão Edésio Ferreira/EM/D.A Press

“Não havia necessidade especial de ser noturno, a gente só tinha a demanda de incluir mais dois trens diários durante os meses de alta demanda. Mas nós percebemos uma expectativa do usuários”, afirma Falcão.

Acomodações

Assim como nos trens diurnos, durante a viagem do Trem de Férias, os passageiros poderão adquirir alimentos, como lanches e refeições. São seis vagões, dois executivos e quatro econômicos. Cada carro executivo tem capacidade para transportar 57 pessoas e conta com detalhes como luz de leitura e tomadas individuais.

Já os vagões econômicos contam com 75 lugares. Em ambas as classes, os carros são climatizados e disponibilizam tomadas elétricas aos passageiros para possibilitar o carregamento de equipamentos eletrônicos, como notebooks e telefones celulares. Além disso, cada passageiro tem direito de levar uma mala de bordo por pessoa, de 15kg.

Os trens também contam com um carro especial, equipado com vagão para pessoas com deficiências, estrutura de apoio para atendimento de saúde - com técnico de enfermagem. Além disso, há uma sala de apoio, com funcionários treinados para atendimento de pessoas do espectro autista em crise.

Serviço - Trem de Férias (janeiro)*

Valor das passagens: R$ 116 classe executiva e R$ 81 classe econômica, no trajeto completo entre BH e Cariacica ou vice-versa.

R$ 116 classe executiva e R$ 81 classe econômica, no trajeto completo entre BH e Cariacica ou vice-versa. Observação: passagens adquiridas a partir do dia 10 de dezembro estarão sujeitas ao reajuste anual de tarifas.

passagens adquiridas a partir do dia 10 de dezembro estarão sujeitas ao reajuste anual de tarifas. Venda de passagens: a partir de 20 de novembro as passagens para o mês de janeiro estarão disponíveis no site ou nas bilheterias.

Início da operação: 1/1/2026

Locais de embarque e horários



Sentido ES - MG

Estação Pedro Nolasco (Cariacica) – 18h

Fundão – 19h

Colatina – 20h26

Baixo Guandu – 21h12

Aimorés – 21h22

Resplendor – 22h03

Conselheiro Pena – 22h40

Governador Valadares – 23h57

Ipatinga – 1h55

Estação Desembargador Drumont (Nova Era) – 3h15

Conexão Nova Era a Itabira – 3h35

Rio Piracicaba – 4h01

Estação Dois Irmãos (Barão de Cocais) – 5h07

Belo Horizonte – 7h50

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sentido MG – ES