Vale planeja novo horário noturno no trem de passageiros entre BH e Vitória

Todos os dias, passageiros embarcam às 7h no trem que liga Belo Horizonte a Cariacica, no Espírito Santo, atravessando 42 municípios, passando por rios, túneis e montanhas. A partir de 2026, a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), operada pela Vale, planeja incluir um horário noturno durante a alta temporada, oferecendo mais opções para quem quer viajar com segurança, conforto e economia.



Atualmente, os trens partem de Belo Horizonte e de Cariacica às 7h, chegando aos destinos por volta das 20h30. O segundo trem previsto para o período de alta temporada terá operação noturna, mas os horários ainda não foram definidos pela Vale. Para dar conta do aumento de passageiros, será criado um segundo horário nos dois sentidos, permitindo que o público escolha entre viagens diurnas e noturnas.

O Trem de Passageiros da EFVM é uma das poucas opções de transporte ferroviário de longa distância no Brasil e a única com operação diária entre Minas Gerais e Espírito Santo. O trajeto atravessa 42 municípios com 30 paradas, conectando cidades estratégicas e facilitando o turismo local. Entre as cidades atendidas estão Barão de Cocais, Rio Piracicaba, Nova Era, Governador Valadares, Aimorés, Colatina e Baixo Guandu.

Partindo de Belo Horizonte, o trem passa por áreas de mata nativa, cruza o Rio das Velhas e segue o curso do Rio Doce, com paisagens que variam entre montanhas e planícies. A viagem margeia o Rio Doce, atravessando 17 túneis, pontilhões e formações rochosas, como a Pedra da Ibituruna, em Governador Valadares, cidade que marca a metade do caminho. A divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo é cruzada no último trecho, próximo a Cariacica.

A frota do trem foi renovada em 2014 com vagões da Romênia e, a partir de 2025, a Vale incorporou novos vagões chineses da CRRC. Todos os vagões contam com ar-condicionado, poltronas reclináveis, tomadas elétricas, luz de leitura, carro-restaurante e lanchonete. Há também vagão adaptado para cadeirantes e sala exclusiva para passageiros neurodivergentes, equipada com brinquedos pedagógicos e isolamento acústico. Serviço de bordo, Wi-Fi e monitores de vídeo completam a experiência.

Passagens

Os valores para o trajeto completo entre Belo Horizonte e Cariacica são:

Classe econômica: R$ 81

Classe executiva: R$ 116

Há descontos de 50% para idosos (acima de 60 anos, com renda de até dois salários mínimos) e pessoas com deficiência na classe econômica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o novo horário noturno, a expectativa da concessionária é de ampliar a oferta de viagens, especialmente durante o verão e férias escolares, beneficiando turistas e famílias que desejam visitar destinos como Guarapari.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos