O trem de passageiros que liga Vitória (ES) a Minas Gerais terá a venda de passagens suspensa de 27 de janeiro a 4 de fevereiro. De acordo com a Vale, responsável pelo serviço, a interrupção ocorre devido a manutenções preventivas que serão realizadas na ferrovia. Por causa disso, a circulação do modal será alterada.





Segundo o cronograma, as viagens com origem e destino a Belo Horizonte, Barão de Cocais (Estação Dois Irmãos), Rio Piracicaba e João Monlevade, no território mineiro, estarão com as vendas de bilhetes suspensas durante o período.





No dia 27, o trem da capital mineira para Cariacica, no Espírito Santo, seguirá normalmente. Já no sentido contrário, a viagem será finalizada na estação Desembargador Drummond, em Nova Era, na Região Central de Minas.





Ainda de acordo com a Vale, de 28 de janeiro a 3 de fevereiro, a circulação do trem de passageiros ocorrerá somente entre Nova Era e a Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, nos dois sentidos.





Horário de embarque nas demais estações, assim como a circulação entre Itabira e Nova Era, em Minas Gerais, será mantido normalmente

A previsão é que a circulação do modal retorne ao trajeto completo e normal em 4 de fevereiro. Para mais informações, os passageiros podem entrar em contato com o Alô Vale pelo telefone 0800 285 7000.