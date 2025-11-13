O ataque que um prefeito paraense fez à Vale em plena COP30

O prefeito de Parauapebas, no Pará, acusou a mineradora Vale de dever R$ 10 bilhões em impostos ao município durante uma palestra organizada pelo Consórcio da Amazônia Legal na Green Zone da COP30, em Belém. Aurélio Goiano (PL) publicou o trecho do discurso em suas redes sociais. Procurada, a Vale respondeu que paga regularmente todos os tributos.

Goiano disse em Belém que a Vale está focada apenas nos lucros dos acionistas e não se preocupa com os moradores do município, uma das principais bases de atuação da companhia no estado do Pará. Segundo ele, a população local “sofre as consequências ambientais e sociais” da exploração dos recursos naturais, sem o retorno proporcional em investimentos públicos.

“Estou esperando uma conversa com a Vale há nove meses. E eu não ia perder essa oportunidade de dizer isso ao mundo”, afirmou o prefeito. “A Vale do Rio Doce deve para o meu município mais de 10 bilhões de reais, mas aqui na COP está tudo lindo. Aqui na COP30, a Vale do Rio Doce está maravilhosa, está cuidando dos povos indígenas, está distribuindo o seu lucro. É uma mentira!”, bradou em seguida.

Há 40 anos instalada em Parauapebas, a mineradora tem três negócios na cidade: a Estrada de Ferro Carajás, que passa no município, a mina de Carajás e o Bioparque Vale Amazônia — referência em pesquisa, conservação e educação ambiental.?

Vale nega que deva

Em nota, a Vale afirmou ao PlatôBR que paga regularmente os tributos relacionados às suas operações, de acordo com a legislação vigente. Segundo a empresa, todos os processos tributários da empresa são conduzidos de forma transparente e discutidos nas esferas legais e administrativas cabíveis. De 2020 até agosto deste ano, foram pagos R$ 6 bilhões em ISS (Imposto Sobre Serviços) e CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) ao município, disse a mineradora.

“A companhia contribui ativamente para o desenvolvimento socioeconômico de Parauapebas, onde emprega mais de 30 mil pessoas, entre empregados próprios e terceirizados. No primeiro semestre de 2025, foram destinados R$ 4,5 bilhões em compras locais de fornecedores com matriz ou filial no município”, afirmou ainda a companhia.

A empresa sustenta que em setembro de 2025, durante evento público, assinou um termo de compromisso com a prefeitura no valor de R$ 100 milhões para investimentos em áreas como saúde, infraestrutura e diversificação econômica.