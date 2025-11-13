O ataque que um prefeito paraense fez à Vale em plena COP30
As acusações foram feitas durante uma palestra organizada pelo Consórcio da Amazônia Legal, na Green Zone da COP30. "Eu não ia perder essa oportunidade de dizer isso ao mundo", bradou o prefeito. A Vale afirma que paga os tributos regularmente, de acordo com a legislação
compartilheSIGA
O prefeito de Parauapebas, no Pará, acusou a mineradora Vale de dever R$ 10 bilhões em impostos ao município durante uma palestra organizada pelo Consórcio da Amazônia Legal na Green Zone da COP30, em Belém. Aurélio Goiano (PL) publicou o trecho do discurso em suas redes sociais. Procurada, a Vale respondeu que paga regularmente todos os tributos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Goiano disse em Belém que a Vale está focada apenas nos lucros dos acionistas e não se preocupa com os moradores do município, uma das principais bases de atuação da companhia no estado do Pará. Segundo ele, a população local “sofre as consequências ambientais e sociais” da exploração dos recursos naturais, sem o retorno proporcional em investimentos públicos.
“Estou esperando uma conversa com a Vale há nove meses. E eu não ia perder essa oportunidade de dizer isso ao mundo”, afirmou o prefeito. “A Vale do Rio Doce deve para o meu município mais de 10 bilhões de reais, mas aqui na COP está tudo lindo. Aqui na COP30, a Vale do Rio Doce está maravilhosa, está cuidando dos povos indígenas, está distribuindo o seu lucro. É uma mentira!”, bradou em seguida.
Há 40 anos instalada em Parauapebas, a mineradora tem três negócios na cidade: a Estrada de Ferro Carajás, que passa no município, a mina de Carajás e o Bioparque Vale Amazônia — referência em pesquisa, conservação e educação ambiental.?
Vale nega que deva
Em nota, a Vale afirmou ao PlatôBR que paga regularmente os tributos relacionados às suas operações, de acordo com a legislação vigente. Segundo a empresa, todos os processos tributários da empresa são conduzidos de forma transparente e discutidos nas esferas legais e administrativas cabíveis. De 2020 até agosto deste ano, foram pagos R$ 6 bilhões em ISS (Imposto Sobre Serviços) e CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) ao município, disse a mineradora.
“A companhia contribui ativamente para o desenvolvimento socioeconômico de Parauapebas, onde emprega mais de 30 mil pessoas, entre empregados próprios e terceirizados. No primeiro semestre de 2025, foram destinados R$ 4,5 bilhões em compras locais de fornecedores com matriz ou filial no município”, afirmou ainda a companhia.
A empresa sustenta que em setembro de 2025, durante evento público, assinou um termo de compromisso com a prefeitura no valor de R$ 100 milhões para investimentos em áreas como saúde, infraestrutura e diversificação econômica.