Obras alteram intervalo do Metrô BH entre 17 e 23 de novembro

A operação do metrô de Belo Horizonte passará por alterações entre os dias 17 e 23 de novembro, devido à continuidade das obras de revitalização da via permanente e da implantação do novo sistema de sinalização de trens. As mudanças incluem intervalos maiores, circulação em via única em algumas estações e ajustes no embarque dos passageiros.

Na segunda-feira (17/11), o intervalo entre viagens será de 23 minutos após as 20h. A circulação acontecerá em via única nas estações Santa Tereza, Horto e Santa Inês, também a partir das 20h. Nesses locais, os passageiros precisarão conferir a direção do trem antes de embarcar. Não haverá necessidade de baldeação.

Na terça-feira (18), o intervalo passa para 22 minutos após as 20h. A operação em via única ocorrerá nas estações Horto, Santa Inês e José Cândido, também no período noturno. Os clientes deverão se atentar ao sentido da composição antes de embarcar. Assim como no dia anterior, não haverá baldeação.

Entre os dias 19 e 23 de novembro, as mudanças passam a valer conforme a faixa horária. Nos dias úteis, durante os períodos de pico - das 5h15 às 8h30 e das 16h30 às 19h - o intervalo será de 22 minutos. Haverá trens extras partindo da Estação Eldorado com destino à Estação Central, permitindo um intervalo reduzido de 11 minutos nesse trecho.

Passageiros que saírem de Eldorado rumo à Central e desejarem seguir viagem para qualquer estação entre Santa Efigênia e Vilarinho precisarão desembarcar na Central e aguardar o próximo trem. O Metrô BH orienta que os usuários verifiquem o letreiro localizado acima do para-brisa antes de embarcar. Avisos sonoros, colaboradores e promotores estarão presentes para ajudar na identificação das composições.

Fora dos horários de pico nos dias úteis, no feriado de 20/11 e durante todo o final de semana (22 e 23), o intervalo será de 22 minutos ao longo do dia. Nesses períodos, não haverá necessidade de baldeação. Entretanto, nas estações Horto, Santa Inês e José Cândido, a circulação seguirá em via única, e os passageiros precisarão confirmar a direção do trem antes de embarcar.

O Metrô BH reforça que as alterações são temporárias e necessárias para a continuidade das obras, e recomenda que os usuários fiquem atentos às orientações nas estações.

As informações sobre as mudanças estão sendo divulgadas pelo Instagram oficial do Metrô BH, no site institucional e também nas estações, por meio de telas digitais, sistema de som, sinalização visual e orientação das equipes de atendimento e segurança.

O funcionamento habitual do metrô é das 5h15 às 23h, com intervalos de 7,5 minutos nos horários de pico dos dias úteis (das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h) e 15 minutos nos demais períodos. Aos sábados, o intervalo é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após esse horário. Aos domingos e feriados, os trens circulam com intervalo de 15 minutos durante todo o dia.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.