Metrô de BH anuncia novos 'trens' para agilizar manutenção da linha

O Metrô BH apresentou nesta quarta-feira (12/11) uma nova frota de veículos de manutenção que promete reduzir o tempo de reparos, aumentar a precisão das intervenções e garantir mais segurança e conforto aos passageiros do sistema metroviário da capital e região metropolitana. As aquisições dedicadas à modernização da operação incluem equipamentos de alta tecnologia nacional e internacional, que serão incorporados até 2026.

Segundo o gerente de Manutenção do Metrô BH, Filipe Aquino, as aquisições elevam o padrão de segurança e eficiência do sistema metroviário. ”O Metrô BH está realizando diversas aquisições para a área de manutenção, e um desses investimentos está relacionado à aquisição de veículos ferroviários e rodoferroviários. Esses veículos de alta tecnologia, de ponta, além de otimizar a produtividade das equipes de manutenção, vão garantir a confiabilidade e disponibilidade do sistema, promovendo conforto e qualidade para os nossos usuários.”



Entre os veículos já entregues está o Veículo Ferroviário Multifuncional (VF34), produzido pela Via Permanente em Matias Barbosa, na Zona da Mata mineira. Projetado sob medida para atender às demandas do sistema mineiro, é o primeiro equipamento de grande porte incorporado em 2025 e totalmente customizado para o Metrô BH. O veículo se destaca com sua plataforma elevatória com giro e extensão, que permite trabalhos de alta precisão entre 4,5 e 8 metros, otimizando a inspeção e manutenção da rede aérea.

O VF34 será utilizado em inspeções de rotina, manutenção preventiva e em intervenções emergenciais. Sua estrutura permite transportar equipes, ferramentas e materiais em uma única operação, o que antes exigia múltiplos deslocamentos.Outro destaque no processo de modernização é a Máquina Socadora e Alinhadora de Via, da empresa austríaca Plasser & Theurer, entregue neste mês, o equipamento substitui processos manuais que antes levavam dias, executando a mesma tarefa em poucas horas e com precisão milimétrica.

Fabricado na Índia e Áustria, o maquinário utiliza um dos sistemas mais avançados para corrigir a geometria dos trilhos com precisão milimétrica, garantindo a segurança e a qualidade do transporte. A máquina também conta com um terceiro braço, que auxilia na correção de aparelhos de mudança de via (AMVs) e sistemas de telemetria para monitoramento em tempo real.

“O uso dessas novas tecnologias amplia a confiabilidade do serviço, reduz o tempo de intervenções e aumenta o conforto dos passageiros nas viagens”, ressalta o gerente de Manutenção do Metrô BH. Filipe Aquino,

Segundo a concessionária, “a chegada desses veículos é um passo importante na modernização do Metrô BH”. Atualmente, com mais de 60 equipamentos de grande porte, incluindo caminhões rodoferroviários e veículos de correção geométrica, entre dezembro de 2025 e janeiro 2026, deve chegar mais sete novos veículos de fabricação europeia.

Entre eles, estão dois rebocadores de trem Zagro Terberg, de origem alemã, capaz de rebocar até 280 toneladas. Os equipamentos serão utilizados para transporte de materiais e resgate de composições em caso de falha. Também está a caminho uma esmerilhadora de trilhos fabricada na Suíça, responsável por eliminar imperfeições na superfície metálica e garantir um rolamento mais silencioso e seguro.

Filipe ressalta que o ganho está na melhoria do transporte e da logística de materiais. "Às vezes, nós temos que rebocar vagões com dormentes ou com brita. Então, esse veículo será essencial para fazer o reboque desses materiais ao longo da via. É um reboque de cerca de 280 toneladas. Em uma eventual emergência, se um trem for danificado ao longo da via e precisar ser rebocado também, a gente entra com esses equipamentos."

Vantagens



Segundo Aquino, os novos veículos têm papel fundamental em cada uma das etapas do ciclo de manutenção, que vão desde o transporte de materiais até a inspeção com sistemas de telemetria e a liberação da via.

Na fase de mobilização, os equipamentos são essenciais para o transporte de ferramentas e materiais até os locais de trabalho. Já na execução, há veículos específicos que desempenham funções primordiais, garantindo agilidade e precisão nas intervenções.

Na inspeção, Aquino destaca o uso de veículos equipados com sistemas de telemetria e tecnologias de obtenção de dados, que fazem a leitura completa dos sistemas e registram informações para análise posterior da equipe de engenharia.



Segundo ele, esses veículos são fundamentais não apenas para transportar materiais, ferramentas e colaboradores, mas também para coletar dados que facilitam o planejamento das próximas ações de manutenção. “Em toda etapa desse ciclo tem uma contribuição desses veículos”, ressalta Aquino.

