Via Expressa, na Região Noroeste de BH, recebe obras de manutenção

Quem passou pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (Via Expressa), na altura do Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (10/11), se deparou com trabalhadores da Prefeitura de BH (PBH) na pista, realizando obras no canteiro central.

De acordo com o Executivo, a intervenção faz parte das manutenções rotineiras, que podem contemplar capina e recomposição de alambrado, quando necessário, por exemplo. Está previsto que os trabalhos sejam finalizados até o fim desta semana.



A reportagem do Estado de Minas esteve no local em que as obras estão acontecendo. Parte das pistas da avenida, tanto no sentido Contagem, na Região Metropolitana de BH, quanto no sentido Centro, estavam interditadas durante a manhã desta segunda.

A Via Expressa é a oitava maior avenida de Belo Horizonte, com 7,11 quilômetros de extensão. De acordo com o Observatório de Segurança Pública, do governo de Minas, de janeiro a setembro deste ano, o local registrou 500 acidentes de trânsito. Entre essas ocorrências, 248 delas aconteceram próximo ao Bairro Coração Eucarístico. Do total de acidentes, 104 envolveram motos e dois tiveram vítimas fatais.

PBH anuncia obras na Via Expressa e Anel Rodoviário, próximo à Arena MRV

A Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, junto com o Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, próximo à Arena MRV, também vai receber uma grande obra de mobilidade urbana, que inclui a construção de uma trincheira e melhorias em dois pontos de ligação entre as vias.

Com o objetivo de evitar um colapso no trânsito em dias de jogos e eventos no estádio, a decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última terça-feira (4/11). A Prefeitura de BH prevê um investimento de R$32,69 milhões.

As intervenções incluem adequações no trecho Anel Rodoviário/Via Expressa, quadrante Vitória/Contagem, com implantação de uma trincheira, remoção de pavimento, trabalhos em terra, estrutura de concreto armado, passeios, drenagem, pavimentação com asfalto borracha, grama, guarda-corpo e sinalização.

Já no quadrante Belo Horizonte/Vitória, está previsto obras de drenagem, pavimentação, sinalização horizontal, vertical e semafórica, e melhorias na segurança viária.

O documento, assinado em 31 de outubro pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura com o Consórcio Infraestrutura Viária, estipula um prazo para a execução das obras de 540 dias, após a emissão da ordem de serviço.

Intervenções na Cristiano Machado

Na Região Norte da capital mineira, obras de implantação da trincheira na Avenida Cristiano Machado, entre a interseção com a Avenida Vilarinho e a MG-010, acontecem desde setembro. A intervenção no centro da via, próximo ao Shopping Estação BH e da Catedral Cristo Rei, tem uma extensão de aproximadamente 780 metros.

De acordo com a PBH, o investimento total é de R$161,6 milhões, oriundos do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU). As obras, supervisionadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), têm o prazo de conclusão de até 1.080 dias corridos, quase três anos, a partir da emissão da ordem de serviço.

O projeto também prevê a instalação de pista de aceleração no trecho de interseção com a Avenida Vilarinho e o alargamento do viaduto existente sobre a linha do metrô. A obra contempla, ainda, melhorias na infraestrutura urbana, como drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo.

