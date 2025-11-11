Ruas de BH terão sentido alterado a partir desta quarta (12/11); veja quais

Os motoristas que circulam pelo bairro Ademar Maldonado, na Região do Barreiro, devem ficar atentos. A partir desta quarta-feira (12/11), algumas vias terão o sentido de circulação alterado. As mudanças foram divulgadas pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) e publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).

De acordo com a Portaria BHTrans nº 064/2025, a Rua Necésio Machado da Silva, no trecho entre a Rua Maria Izabel Curty e a Rua Inocência, passará de mão dupla para mão única nesse sentido.

Já a Rua Inocência, entre a Rua Necésio Machado da Silva e a Avenida Afonso Vaz de Melo, também deixará de ter mão dupla e passará a operar em mão única no mesmo sentido.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as alterações têm como objetivo aumentar a segurança no trânsito e melhorar a fluidez na região.

A PBH ainda reforça que as mudanças fazem parte de um conjunto de ações voltadas à mobilidade urbana em diversos bairros da capital.