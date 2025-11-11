Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Ruas de BH terão sentido alterado a partir desta quarta (12/11); veja quais

As mudanças foram divulgadas pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans); veja os detalhes

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
11/11/2025 10:54

compartilhe

SIGA
x
Trecho entre as ruas Maria Izabel Curty e Inocência muda para mão única nesse sentido
Trecho entre as ruas Maria Izabel Curty e Inocência muda para mão única nesse sentido crédito: Street View

Os motoristas que circulam pelo bairro Ademar Maldonado, na Região do Barreiro, devem ficar atentos. A partir desta quarta-feira (12/11), algumas vias terão o sentido de circulação alterado. As mudanças foram divulgadas pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) e publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

De acordo com a Portaria BHTrans nº 064/2025, a Rua Necésio Machado da Silva, no trecho entre a Rua Maria Izabel Curty e a Rua Inocência, passará de mão dupla para mão única nesse sentido.

Leia Mais

Já a Rua Inocência, entre a Rua Necésio Machado da Silva e a Avenida Afonso Vaz de Melo, também deixará de ter mão dupla e passará a operar em mão única no mesmo sentido.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as alterações têm como objetivo  aumentar a segurança no trânsito e melhorar a fluidez na região. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PBH ainda reforça que as mudanças fazem parte de um conjunto de ações voltadas à mobilidade urbana em diversos bairros da capital.

Tópicos relacionados:

bh pbh prefeitura transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay