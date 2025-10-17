BH: trânsito no entorno da estação São Gabriel tem novos acessos liberados

Novos acessos de trânsito foram liberados no entorno da estação São Gabriel, do metrô de BH, na Região Nordeste da capital mineira. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as faixas foram disponibilizadas devido ao avanço das obras da Praça das Águas, cujas intervenções têm alterado o tráfego de veículos na área.

A instalação tem como finalidade conter alagamentos na Avenida Cristiano Machado, próximos à estação, durante períodos chuvosos.

Entre as novidades estão as duas opções de alça na Cristiano Machado (sentido bairro), uma de acesso à Via 240 e outra exclusiva para acessar o Novo Anel (sentido Rio de Janeiro). Segundo o Executivo municipal, essa nova estrutura viária facilita o fluxo na Avenida Cristiano Machado (sentido Centro) pelo Viaduto Paulo Mendes Campos e da Via 240 (sentido Centro).

A PBH informou ainda que travessias semaforizadas foram criadas para segurança dos pedestres, e ajustes estão sendo realizados nas vias e nas calçadas para ampliar a mobilidade.

Praça das Águas

A Praça das Águas faz parte do conjunto de obras para otimizar o sistema de macrodrenagem do Ribeirão Pampulha, segundo o Executivo municipal. O objetivo da estrutura é captar e amortecer as águas vindas do Ribeirão Pampulha e Córrego Cachoeirinha e direcioná-las ao Ribeirão do Onça.

As obras contemplam a implantação de estrutura hidráulica (caixa de captação) na confluência com o Córrego Cachoeirinha, o que vai propiciar o armazenamento de 27 milhões de litros d'água. O volume será quase três vezes maior que a capacidade de captação do “piscinão” da Avenida Vilarinho, de 10 milhões de litros.

Os trabalhos são supervisionados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), e o investimento é de R$ 68 milhões, com recursos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal e dos cofres da prefeitura.

De acordo com a PBH, desde 15 de maio, estão sendo executadas obras de terraplanagem e pavimentação em vias do entorno da caixa de captação, na Avenida Cristiano Machado, 7.035. A PBH ainda não informou quais foram os avanços nas obras até o momento.

