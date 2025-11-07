BH: área de escape do Anel recebe nome de sindicalista morto em acidente

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte (MG), perto do Km 541, no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste, agora tem nome: José Acácio Carneiro. A Lei foi sancionada pela Prefeitura de BH nesta sexta-feira (07/11).

Carneiro era presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Minas Gerais e morreu em um acidente na BR-040, em Nova Lima (MG), provocado por um caminhão carregado de areia, em janeiro de 2013. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

“Zé Carneiro”, como era conhecido, lutava pela segurança viária no Anel Rodoviário e na região mineradora de Nova Lima.

A área de escape foi usada pela primeira vez em agosto de 2022. No total, o ponto de escape tem 400 metros de comprimento, e os 280 metros iniciais são de asfalto. Em seguida, há uma área de 93,5 metros de comprimento composto por cinasita, a argila expandida. São 380 metros cúbicos desse material, o que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo.

O espaço é monitorado pelas equipes do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) com câmeras de segurança. Quando o veículo entra na área de escape, o protocolo de segurança é acionado, e equipes da BHTrans e Polícia Militar Rodoviária são direcionadas para atender a ocorrência, juntamente com guindastes e reboques.

O projeto de lei que propôs a homenagem é de autoria dos vereadores Bruno Miranda (PDT) e Irlan Melo (Republicanos).