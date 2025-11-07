Assine
overlay
Início Gerais
HOMENAGEM

BH: área de escape do Anel recebe nome de sindicalista morto em acidente

‘Zé Carneiro’, como era conhecido, morreu em um acidente na BR-040, em Nova Lima, em 2013, e lutava pela segurança viária no Anel Rodoviário

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
07/11/2025 12:51

compartilhe

SIGA
x
A área de escape do Anel Rodoviário recebe o nome do sindicalista que lutava pela segurança viária do local
A área de escape do Anel Rodoviário recebe o nome do sindicalista que lutava pela segurança viária do local crédito: Jair Amaral/EM/DA.Press

A área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte (MG), perto do Km 541, no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste, agora tem nome: José Acácio Carneiro. A Lei foi sancionada pela Prefeitura de BH nesta sexta-feira (07/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Carneiro era presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Minas Gerais e morreu em um acidente na BR-040, em Nova Lima (MG), provocado por um caminhão carregado de areia, em janeiro de 2013. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM). 

“Zé Carneiro”, como era conhecido, lutava pela segurança viária no Anel Rodoviário e na região mineradora de Nova Lima.  

Leia Mais

A área de escape foi usada pela primeira vez em agosto de 2022. No total, o ponto de escape tem 400 metros de comprimento, e os 280 metros iniciais são de asfalto. Em seguida, há uma área de 93,5 metros de comprimento composto por cinasita, a argila expandida. São 380 metros cúbicos desse material, o que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo.

O espaço é monitorado pelas equipes do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) com câmeras de segurança. Quando o veículo entra na área de escape, o protocolo de segurança é acionado, e equipes da BHTrans e Polícia Militar Rodoviária são direcionadas para atender a ocorrência, juntamente com guindastes e reboques.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O projeto de lei que propôs a homenagem é de autoria dos vereadores Bruno Miranda (PDT) e Irlan Melo (Republicanos).

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito anel-rodoviario bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay