Motorista perde controle de ônibus após passageiros tentarem pular catraca

Um motorista perdeu o controle do ônibus e bateu em um muro nesta segunda-feira (24/11) no Bairro Maria Goretti, Região Nordeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu após três passageiros tentarem pular a catraca. De acordo com os militares do 3° Batalhão de Bombeiros Militar, o acidente comprometeu a estrutura da residência.

Segundo o motorista, a colisão aconteceu após uma discussão entre ele e três homens que estavam no veículo. Os homens queriam pular a catraca, o que motivou o início da discussão.

Após o acidente, os três passageiros saíram do ônibus. O motorista apresentou ferimentos leves.

A Defesa Civil foi acionada pelos militares para interditar a casa. Além do muro, o coletivo derrubou o padrão de luz do imóvel e a Cemig também foi chamada.

