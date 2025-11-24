Motorista perde controle de ônibus após passageiros tentarem pular catraca
O acidente comprometeu a estrutura da casa no Bairro Maria Goretti, na Região Nordeste de BH, e a Defesa Civil foi acionada para interditar o imóvel
Um motorista perdeu o controle do ônibus e bateu em um muro nesta segunda-feira (24/11) no Bairro Maria Goretti, Região Nordeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu após três passageiros tentarem pular a catraca. De acordo com os militares do 3° Batalhão de Bombeiros Militar, o acidente comprometeu a estrutura da residência.
Segundo o motorista, a colisão aconteceu após uma discussão entre ele e três homens que estavam no veículo. Os homens queriam pular a catraca, o que motivou o início da discussão.
Após o acidente, os três passageiros saíram do ônibus. O motorista apresentou ferimentos leves.
A Defesa Civil foi acionada pelos militares para interditar a casa. Além do muro, o coletivo derrubou o padrão de luz do imóvel e a Cemig também foi chamada.
Matéria em atualização.
*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice