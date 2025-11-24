Assine
ACIDENTE

Motorista perde controle de ônibus após passageiros tentarem pular catraca

O acidente comprometeu a estrutura da casa no Bairro Maria Goretti, na Região Nordeste de BH, e a Defesa Civil foi acionada para interditar o imóvel

Rafael Silva*
Rafael Silva*
Repórter
24/11/2025 16:52

Imagem de um ônibus azul e cinza, com a frente em cima de alguns escombros
O motorista discutiu com três passageiros que estavam no coletivo e perdeu o controle do veículo crédito: 3° Batalhão de Bombeiros Militar

Um motorista perdeu o controle do ônibus e bateu em um muro nesta segunda-feira (24/11) no Bairro Maria Goretti, Região Nordeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu após três passageiros tentarem pular a catraca. De acordo com os militares do 3° Batalhão de Bombeiros Militar, o acidente comprometeu a estrutura da residência. 

Segundo o motorista, a colisão aconteceu após uma discussão entre ele e três homens que estavam no veículo. Os homens queriam pular a catraca, o que motivou o início da discussão. 

Após o acidente, os três passageiros saíram do ônibus. O motorista apresentou ferimentos leves.

A Defesa Civil foi acionada pelos militares para interditar a casa. Além do muro, o coletivo derrubou o padrão de luz do imóvel e a Cemig também foi chamada. 

Matéria em atualização.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

