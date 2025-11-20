Linha de ônibus é extinta em BH; saiba qual

A linha de ônibus 5506A (Ribeiro de Abreu/Hospitais) será extinta a partir deste sábado (22/11). O atendimento será substituído pela nova linha alimentadora 836 (Estação São Gabriel/Ribeiro de Abreu B), que permitirá integração direta com outras linhas da Estação São Gabriel e com o metrô.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a mudança tem o objetivo de ampliar as conexões dos usuários e agilizar os deslocamentos na capital mineira, já que as demais linhas da estação, incluindo as do Move, utilizam faixas exclusivas do transporte coletivo.

Mais viagens

Com a substituição, a linha 836 terá reforço de 15 viagens nos dias úteis e quatro viagens adicionais aos sábados. As linhas Move 82, 83D e 85 também terão os quadros de horários ampliados.

O passageiro utilizará a linha 836, com tarifa de R$ 5,50, e desembarcará na Estação São Gabriel. Para acessar as linhas do Move, pagará R$ 0,25 nas catracas da estação, mantendo o valor final de R$ 5,75, o mesmo cobrado anteriormente pela 5506A.

Integração Bairro > Move

Centro: linhas 82, 83D e 83P

Savassi e Região Hospitalar: linhas 82 e 85

Rua Jacuí e Bairro Floresta: linha 85

BH Shopping e Anel Rodoviário: linha 8151

Estação Barreiro: linha 8350

UFMG e Av. Antônio Carlos: linha 8551

Integração Bairro > Bairro

O passageiro também pode desembarcar no setor das alimentadoras da estação e seguir viagem para outras regiões sem acréscimo no valor, pagando apenas os R$ 5,50 da linha 836. Exemplo:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Av. Carlos Luz, Shopping Del Rey, UFMG e Mineirão: linhas 503 e 504

Os itinerários e quadros de horários atualizados podem ser consultados no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.