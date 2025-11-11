Assine
ASSÉDIO SEXUAL

Passageiro que tentou apalpar passageira de ônibus de viagem é preso

Segundo o motorista do coletivo, o homem apresentava sinais de embriaguez e também furtou o tablete de outro passageiro

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter de Polícia e Esportes.
11/11/2025 11:46 - atualizado em 11/11/2025 11:50

Vítima voltava para casa de ônibus quando um passageiro passou as mãos perto das partes íntimas dela
Vítima viajava no ônibus quando o suspeito passou as mãos nas partes íntimas dela crédito: Unsplash

Um homem de 28 anos foi preso, na madrugada desta terça-feira (11/11), no interior de um ônibus da empresa Vivitur, que fazia o trajeto Brasília para o Rio de Janeiro, depois de ter atacado e apalpado as partes íntimas de uma passageira.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o fato ocorreu na BR-040, próximo a Caetanópolis, na Região Central de Minas Gerais, quando o veículo fez uma parada em um ponto de alimentação às margens da rodovia.

Segundo o motorista do ônibus, o autor do ataque apresentava quadro de embriaguez, pois tinha a fala desconexa, olhos avermelhados e hálito etílico. Aos militares ele ainda contou que o homem “fumou no corredor do ônibus e foi advertido. Não bastasse isso, ainda urinou no corredor”.

Na chegada ao ponto de parada, ao acender as luzes do ônibus, o motorista percebeu que haviam vários objetos espalhados pelo chão e também viu o homem se jogando em cima de uma passageira, de 31 anos.

Além disso, ele tinha se apoderado de um um tablet Samsung de outro passageiro, de 26 anos. O homem ainda tentou esconder o equipamento eletrônico, que acabou sendo encontrado pelos passageiros.

Ainda segundo o motorista do ônibus, o suspeito tentou apalpar as pernas de outra mulher, o que provocou a revolta de outros passageiros. A Polícia Militar foi chamada e deu voz de prisão ao homem, que foi  autuado pelo crime de furto consumado. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Caetanópolis.

