Lutador de jiu-jítsu diz que PM filmou bunda de esposa e quebra perna dele

Um lutador de jiu-jítsu de 29 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (6/11) depois de quebrar a perna de um policial militar de 49 anos durante uma briga em uma academia na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Heliópolis, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para conter uma confusão generalizada dentro da academia. Ao chegarem, os policiais encontraram o militar caído na área de musculação, com uma fratura no fêmur da perna direita, ao lado da filha, que também malhava no local.

O lutador relatou que estava treinando com a esposa quando, ao se afastar para beber água, teria visto o policial filmando as nádegas da mulher, que fazia exercícios de agachamento. Segundo ele, ao confrontar o militar, empurrou-o pelas costas, houve discussão e, em seguida, ele aplicou um golpe de jiu-jítsu, que provocou a fratura. O suspeito afirmou ainda que o policial apagou o vídeo enquanto estava caído.

Já o policial negou a acusação, dizendo não saber o motivo da agressão e que, mesmo oferecendo o celular para comprovar sua inocência, foi atacado pelo lutador. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Belo Horizonte.

O agressor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Civil. As câmeras de segurança da academia devem ajudar nas investigações.