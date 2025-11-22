Idosa morre após ônibus passar por cima dela em Betim

Uma idosa de 72 anos morreu depois de ser atropelada por um ônibus ao tentar atravessar uma avenida no Bairro Colônia Santa Isabel, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (22/11).

Segundo a Polícia Militar, o ônibus passou por cima da mulher. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares encontraram a vítima com exposição encefálica por traumatismo craniano, com o corpo já coberto por um lençol na Avenida Doutor José Mariano. Cerca de 50 metros à frente do corpo, estava estacionado o coletivo.

Aos militares, o motorista do ônibus alegou que não percebeu o momento em que atropelou a idosa. Ele contou que dirigia na avenida, no sentido Rua José Augusto de Oliveira, quando percebeu que havia carros estacionados no acostamento, perto de um ponto do itinerário. Com isso, ele manobrou o veículo para abrir uma curva e seguiu normalmente, sem sentir impactos na lataria do ônibus ou ver qualquer pessoa.

Uma testemunha, porém, disse ao motorista que o ônibus havia passado por cima de alguém, e ele ficou dentro do coletivo, com medo de ser agredido, até a chegada dos militares.

Conforme os registros, um homem contou aos policiais que estava bebendo com a vítima naquele endereço há cerca de duas horas e que, em certo momento, ela teria saído andando em direção à rua, quando foi atropelada.

O documento policial ainda consta que os passageiros relataram que o ônibus trafegava em velocidade compatível com a usual e que, durante a manobra de curva, não viram ninguém na rua nem sentiram qualquer impacto que indicasse um atropelamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte ainda no local. A perícia fez levantamentos que subsidiarão as investigações sobre o caso, e o corpo foi liberado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passa por exames que irão identificar as circunstâncias exatas da morte.

O motorista foi submetido a um teste de bafômetro, que não demonstrou intoxicação alcoólica. O veículo também passou por perícia e não teve irregularidades constatadas. O caso segue sob investigação da 5ª Delegacia de Polícia Civil de Betim.