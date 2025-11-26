Assine
ATROPELAMENTO

BH: mulher morre atropelada ao tentar atravessar o Anel Rodoviário

Vítima não identificada foi atingida por carro na altura do Bairro Goiânia, na Região Nordeste da capital

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/11/2025 09:57

Comportamento de risco: Com filho no colo, mãe se expõe ao tráfego do anel rodoviário, campeão em acidentes envolvendo pedestres
Mulher morre atropelada ao tentar atravessar o Anel Rodoviário em BH crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Uma mulher morreu atropelada na madrugada desta quarta-feira (26/11) ao tentar atravessar o Anel Rodoviário, na altura do Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a vítima, com idade aparente de aproximadamente 45 anos, não portava documentos e ainda não foi identificada. O motorista do veículo, um Fiat Pálio prata, de 30 anos, informou que seguia pela faixa da esquerda quando se deparou com a mulher atravessando pela mureta central, não conseguindo evitar o atropelamento.

Ao chegarem no trecho do Anel, próximo à Vila da Luz, os militares encontraram a equipe do Samu já atendendo a ocorrência. A morte foi constatada ainda no local.

A perícia da Polícia Civil realizou a perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O condutor realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool, e foi liberado.

Tópicos relacionados:

anel-rodoviario atropelamento bh minas-gerais

