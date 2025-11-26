Assine
CASO LAUDEMIR

Morte de gari: Justiça nega habeas corpus da defesa de Renê

A defesa do empresário, acusado de matar o gari Laudemir Fernandes de Souza, contesta a validade de documentos produzidos pela PM no dia do crime

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
26/11/2025 12:40

Renê da Silva Nogueira Júnior é suspeito de matar a tiros, o gari Laudemir de Souza Fernandes
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou um habeas corpus impetrado pela defesa do empresário Renê da Silva Nogueira, de 47 anos, acusado de matar o gari Laudemir Fernandes de Souza. A decisão é do desembargador Maurício Pinto Ferreira, da  8ª Câmara Criminal do TJMG, em 18 de novembro.

A defesa sustenta que a denúncia oferecida pelo MPMG foi recebida com base nos Registros de Evento de Defesa Social (REDS) e em Relatório Circunstanciado de Ocorrência elaborados pela Polícia Militar, e que esses documentos “teriam sido produzidos mediante indevida atividade investigativa por parte da corporação”.

Os advogados do acusado argumentam que, para além do atendimento inicial da ocorrência, os militares fizeram a colheita de depoimentos, reconhecimento fotográfico e um relatório minucioso sobre os fatos, “extrapolando sua função meramente operacional e atuando como verdadeira polícia judiciária, em violação ao art. 144, §4º, da Constituição Federal, especialmente por se tratar de crime doloso contra a vida, cuja investigação é atribuída exclusivamente à Polícia Civil”.

 

Diante disso, a defesa do acusado pediu o reconhecimento da nulidade dos documentos produzidos pela PM. Porém, o Tribunal do Júri de Belo Horizonte negou o pedido. O desembargador, ao analisar o pedido, afirma que não vislumbra, a priori, qualquer ilegalidade no ato, “tampouco abuso de poder, sendo certo que o caso deve ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação do mérito”. 

Nesta quarta-feira (26/11), acontece a segunda audiência de instrução e julgamento do caso. Na sessão de hoje, estão previstos os depoimentos de seis testemunhas de defesa, além do interrogatório do réu. 

