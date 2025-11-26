Veículo derruba poste e moradores de Santa Luzia estão sem energia elétrica

Mais de 500 moradores de Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), estão sem luz após um carro colidir contra dois postes, segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (26/11), na Avenida Raimundo Diniz Lima, Bairro Pérola Negra. No momento da colisão, a fiação se partiu e ficou caída na via. O veículo foi incendiado, mas o condutor conseguiu sair do carro sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para conter as chamas. De acordo com a Cemig, está previsto que a situação se regularize ainda hoje.

A Polícia Militar (PMMG) está controlando o trânsito na região, enquanto a concessionária de energia realiza as intervenções necessárias.

