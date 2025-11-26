Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Veículo derruba poste e moradores de Santa Luzia estão sem energia elétrica

O acidente aconteceu durante a manhã e, segundo a Cemig, a situação deve se regularizar ainda nesta quarta-feira (26)

Publicidade
Carregando...
JM
Júlia Melgaço*
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
26/11/2025 14:26

compartilhe

SIGA
x
No momento do acidente o veículo pegou fogo, mas não houve feridos
No momento do acidente o veículo pegou fogo, mas não houve feridos crédito: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Mais de 500 moradores de Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), estão sem luz após um carro colidir contra dois postes, segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (26/11), na Avenida Raimundo Diniz Lima, Bairro Pérola Negra. No momento da colisão, a fiação se partiu e ficou caída na via. O veículo foi incendiado, mas o condutor conseguiu sair do carro sem ferimentos.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para conter as chamas. De acordo com a Cemig, está previsto que a situação se regularize ainda hoje.

A Polícia Militar (PMMG) está controlando o trânsito na região, enquanto a concessionária de energia realiza as intervenções necessárias. 

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

energia-eletrica luz poste santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay