Veículo derruba poste e moradores de Santa Luzia estão sem energia elétrica
O acidente aconteceu durante a manhã e, segundo a Cemig, a situação deve se regularizar ainda nesta quarta-feira (26)
compartilheSIGA
Mais de 500 moradores de Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), estão sem luz após um carro colidir contra dois postes, segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (26/11), na Avenida Raimundo Diniz Lima, Bairro Pérola Negra. No momento da colisão, a fiação se partiu e ficou caída na via. O veículo foi incendiado, mas o condutor conseguiu sair do carro sem ferimentos.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado para conter as chamas. De acordo com a Cemig, está previsto que a situação se regularize ainda hoje.
A Polícia Militar (PMMG) está controlando o trânsito na região, enquanto a concessionária de energia realiza as intervenções necessárias.
Matéria em atualização