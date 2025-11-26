Carro furtado há dois meses em BH é encontrado a mais de 300 quilômetros

Durante um patrulhamento na noite de terça-feira (25/11), policiais do Tático Móvel do 6º BPM prenderam três homens e apreenderam armas, munições e um veículo furtado há mais de dois meses na capital mineira, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. A abordagem aconteceu por volta das 21h, após a corporação intensificar ações devido ao conflito entre gangues rivais na região e pelo triplo homicídio no bairro Ipê no sábado (22/11).



Segundo a PM, o patrulhamento foi ampliado devido ao conflito contínuo entre grupos criminosos dos bairros Ipê, Atalaia e Vera Cruz contra integrantes da Vila dos Montes e Figueira do Rio Doce. Após o triplo homicídio, a corporação passou a realizar ações preventivas e repressivas para impedir novas investidas das gangues, consideradas responsáveis por crimes recentes e ameaças de novos ataques.

Durante as rondas, os militares avistaram um Fiat Siena de cor cinza, parado em frente a uma concessionária de motocicletas. O veículo chamou a atenção da guarnição por já ter sido citado em investigações e reconhecido como veículo utilizado em dois homicídios registrados em setembro: um no dia 12, na cidade de Alpercata, na mesma região, e outro no dia 24, no Bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Diante da suspeita, os policiais determinaram que os três ocupantes saíssem do carro e se deitassem para a busca.



Foram abordados um jovem de 18 anos, que dirigia o carro, além de dois passageiros um de 20 e 21. Na cintura do suspeito de 21 anos, os policiais encontraram um carregador de pistola calibre 380 com 16 cartuchos intactos. No assoalho atrás do condutor, onde estava o jovem de 21 anos, foi encontrado uma pistola Taurus modelo 938 de calibre 380, com numeração suprimida e um carregador com 20 cartuchos do mesmo calibre.



Já no lado oposto, no assoalho atrás do banco onde se sentava o passageiro de 20 anos, foi encontrado outra pistola Taurus, modelo 838, também calibre 380, com 18 cartuchos. Ao lado da arma, foi econtrado um segundo carregador com 16 munições do mesmo calibre. Em cima do banco traseiro, os militares encontraram dois celulares e duas toucas ninjas.



Questionado pelos militares, o motorista informou que o carro teria sido comprado pelos três por meio de um consórcio, por R$ 30 mil, mas não soube explicar detalhes. Os demais detidos permaneceram em silêncio.



Em uma consulta feito pelo chassi, foi constatado que o veículo pertencia à outra placa. A verificação confirmou que o Siena havia sido furtado em Belo Horizonte no dia 8 de setembro. Diante disso, o carro foi apreendido e removido para o pátio credenciado.



Segundo a PM, todos têm histórico criminal: o motorista já foi detido cinco vezes, sendo duas por tráfico de drogas e duas tentativas de homicídio e uma por receptação. O jovem de 21 anos tem quatro passagens, sendo uma por posse de arma de fogo, duas por tráfico e uma por tentativa de homicídio. E o indivíduo de 20 anos já foi detido duas vezes por tráfico de drogas.

Após a abordagem, os três foram conduzidos à delegacia do município, junto com todo o material apreendido.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.