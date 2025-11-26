Assine
DESLOCAMENTO ADIADO

Escolta de carreta de 123 metros e 600 toneladas por BRs de Minas é adiada

Problema mecânico impede o início do deslocamento que estava previsto para esta quarta-feira (26/11)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/11/2025 10:56

A carreta superdimensionada tem mais de 123 metros de comprimento e aproximadamente 600 toneladas
A carreta superdimensionada tem mais de 123 metros de comprimento e aproximadamente 600 toneladas

A escolta da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de uma carreta superdimensionada com mais de 123 metros de comprimento e cerca de 600 toneladas, que aconteceria na manhã desta quarta-feira (26/11), foi adiada. O veículo transporta um sistema de moagem com destino ao município de Edealina, em Goiás. 

A operação estava programada para iniciar às 8h, no entroncamento da BR-262, em Santa Rosa da Serra (MG), no Alto Paranaíba, seguindo pela BR-354 até o entroncamento com a BR-365, em Patos de Minas (MG).

No entanto, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), problemas mecânicos no veículo impediram o início do deslocamento, sendo necessários reparos que estão sendo realizados hoje. A nova previsão é que a carreta só volte a trafegar na sexta-feira (28/11).

Durante o deslocamento, o tráfego poderá ser interrompido momentaneamente nos dois sentidos da rodovia para garantir a segurança da operação e dos demais motoristas. A baixa velocidade da carga também pode provocar retenções e lentidão ao longo do trajeto.

Orientações aos motoristas

  • Redobrar a atenção durante todo o percurso;
  • Considerar rotas alternativas;
  • Não realizar ultrapassagens sem autorização da equipe de escolta;
  • Reduzir a velocidade ao se aproximar da carreta;
  • Ficar atento a possíveis bloqueios totais, especialmente em pontes, viadutos e rotatórias.

A Polícia Militar Rodoviária pede a colaboração dos condutores para que a operação ocorra de forma segura e sem incidentes.

