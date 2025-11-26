Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carreta de 123 metros e 600 toneladas será escoltada por rodovias de MG

Escolta pode causar interdições momentâneas e lentidão no trânsito; veja trajeto do veículo e orientações da PMRv

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/11/2025 08:30

A carreta superdimensionada tem mais de 123 metros de comprimento e aproximadamente 600 toneladas
A carreta superdimensionada tem mais de 123 metros de comprimento e aproximadamente 600 toneladas crédito: PMRv/Reprodução

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizará, na manhã desta quarta-feira (26/11), a escolta de uma carreta superdimensionada com mais de 123 metros de comprimento e aproximadamente 600 toneladas, que transporta um sistema de moagem. O veículo vai transitar por rodovias de Minas com destino a Edealina, em Goiás.

A operação terá início às 8h, no entroncamento da BR-262, em Santa Rosa da Serra (MG), no Alto Paranaíba, e seguirá pela BR-354 até o entroncamento com a BR-365, em Patos de Minas (MG), na mesma região, sem previsão de horário para término.

Durante o deslocamento, o tráfego poderá ser interrompido momentaneamente nos dois sentidos da rodovia para garantir a segurança da operação e dos demais motoristas. A baixa velocidade da carga também pode provocar retenções e lentidão ao longo do trajeto.

Orientações aos motoristas

  • Redobrar a atenção durante todo o percurso;
  • Considerar rotas alternativas;
  • Não realizar ultrapassagens sem autorização da equipe de escolta;
  • Reduzir a velocidade ao se aproximar da carreta;
  • Ficar atento a possíveis bloqueios totais, especialmente em pontes, viadutos e rotatórias.

A Polícia Militar Rodoviária pede a colaboração dos condutores para que a operação ocorra de forma segura e sem incidentes.

