Carreta de 123 metros e 600 toneladas será escoltada por rodovias de MG
Escolta pode causar interdições momentâneas e lentidão no trânsito; veja trajeto do veículo e orientações da PMRv
A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizará, na manhã desta quarta-feira (26/11), a escolta de uma carreta superdimensionada com mais de 123 metros de comprimento e aproximadamente 600 toneladas, que transporta um sistema de moagem. O veículo vai transitar por rodovias de Minas com destino a Edealina, em Goiás.
A operação terá início às 8h, no entroncamento da BR-262, em Santa Rosa da Serra (MG), no Alto Paranaíba, e seguirá pela BR-354 até o entroncamento com a BR-365, em Patos de Minas (MG), na mesma região, sem previsão de horário para término.
Durante o deslocamento, o tráfego poderá ser interrompido momentaneamente nos dois sentidos da rodovia para garantir a segurança da operação e dos demais motoristas. A baixa velocidade da carga também pode provocar retenções e lentidão ao longo do trajeto.
Orientações aos motoristas
- Redobrar a atenção durante todo o percurso;
- Considerar rotas alternativas;
- Não realizar ultrapassagens sem autorização da equipe de escolta;
- Reduzir a velocidade ao se aproximar da carreta;
- Ficar atento a possíveis bloqueios totais, especialmente em pontes, viadutos e rotatórias.
A Polícia Militar Rodoviária pede a colaboração dos condutores para que a operação ocorra de forma segura e sem incidentes.