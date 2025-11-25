Vídeo: colisão entre carretas espalha carga e interdita parte da BR-381

Um acidente envolvendo duas carretas interditou parcialmente a BR-381 na noite dessa segunda-feira (24/11) em Pouso Alegre (MG), no Sul de Minas, depois de parte da carga ficar espalhada pela pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no km 852 da rodovia e causou danos significativos em uma das cabines, que ficou parcialmente destruída.

Apesar das imagens impressionantes que circularam nas redes sociais, não houve registro de vítimas. A carga derramada foi posteriormente recuperada pela seguradora.

Segundo a PRF, a pista permaneceu parcialmente interditada por aproximadamente 40 minutos no sentido Belo Horizonte e, em seguida, foi liberada. Não foi necessária a atuação da concessionária Arteris.

