Vídeo: colisão entre carretas espalha carga e interdita parte da BR-381
Acidente em Pouso Alegre na noite dessa segunda-feira (24/11) não deixou feridos. A via ficou parcialmente bloqueada por cerca de 40 minutos
Um acidente envolvendo duas carretas interditou parcialmente a BR-381 na noite dessa segunda-feira (24/11) em Pouso Alegre (MG), no Sul de Minas, depois de parte da carga ficar espalhada pela pista.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no km 852 da rodovia e causou danos significativos em uma das cabines, que ficou parcialmente destruída.
Apesar das imagens impressionantes que circularam nas redes sociais, não houve registro de vítimas. A carga derramada foi posteriormente recuperada pela seguradora.
Segundo a PRF, a pista permaneceu parcialmente interditada por aproximadamente 40 minutos no sentido Belo Horizonte e, em seguida, foi liberada. Não foi necessária a atuação da concessionária Arteris.
