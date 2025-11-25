Assine
ACIDENTE

Vídeo: colisão entre carretas espalha carga e interdita parte da BR-381

Acidente em Pouso Alegre na noite dessa segunda-feira (24/11) não deixou feridos. A via ficou parcialmente bloqueada por cerca de 40 minutos

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/11/2025 07:48

Colisão entre carretas interdita BR-381 e espalha carga na pista em Pouso Alegre
Colisão entre carretas interdita BR-381 e espalha carga na pista em Pouso Alegre, no Sul de Minas crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente envolvendo duas carretas interditou parcialmente a BR-381 na noite dessa segunda-feira (24/11) em Pouso Alegre (MG), no Sul de Minas, depois de parte da carga ficar espalhada pela pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no km 852 da rodovia e causou danos significativos em uma das cabines, que ficou parcialmente destruída.

Apesar das imagens impressionantes que circularam nas redes sociais, não houve registro de vítimas. A carga derramada foi posteriormente recuperada pela seguradora.

Segundo a PRF, a pista permaneceu parcialmente interditada por aproximadamente 40 minutos no sentido Belo Horizonte e, em seguida, foi liberada. Não foi necessária a atuação da concessionária Arteris.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 carreta minas-gerais pouso-alegre

