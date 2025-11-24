Assine
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Um mês depois de sofrer acidente, homem morre em nova batida de trânsito

Outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente desse domingo (23)em Jequitibá (MG) e foram socorridas pelo Samu

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
24/11/2025 13:30 - atualizado em 24/11/2025 13:49

Acidente envolvendo um Voyage e um Corsa deixa um morto e cinco feridos
Acidente envolvendo um Voyage e um Corsa deixa um morto e cinco feridos crédito: DivulgaÃ§Ã£o/CBMMG

Depois de sobreviver a um acidente na estrada em Jaboticatubas (MG), no dia 18 de outubro, Emanuel Fernandes dos Santos, de 46 anos, morreu em uma colisão frontal na noite desse domingo (23/11) em Jequitibá (MG). 

O acidente aconteceu na MG-238, na altura do km 4, no município de Jequitibá, próximo ao trevo de Baldim (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ao chegar no local os militares encontraram duas vítimas presas às ferragens, uma delas era Emanuel, já sem vida.  Ele dirigia um Chevrolet Corsa quando colidiu com um Volkswagen Voyage.

Os quatro ocupantes do Voyage ficaram feridos e foram conduzidos pelo Samu para atendimento hospitalar. 

Há pouco mais de um mês, Emanuel dirigia uma kombi quando bateu em outro veículo e capotou na estrada entre Jaboticatubas e São José do Almeida. 

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros jaboticatubas minas-gerais

