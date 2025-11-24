Um mês depois de sofrer acidente, homem morre em nova batida de trânsito

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Depois de sobreviver a um acidente na estrada em Jaboticatubas (MG), no dia 18 de outubro, Emanuel Fernandes dos Santos, de 46 anos, morreu em uma colisão frontal na noite desse domingo (23/11) em Jequitibá (MG).

O acidente aconteceu na MG-238, na altura do km 4, no município de Jequitibá, próximo ao trevo de Baldim (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ao chegar no local os militares encontraram duas vítimas presas às ferragens, uma delas era Emanuel, já sem vida. Ele dirigia um Chevrolet Corsa quando colidiu com um Volkswagen Voyage.

Os quatro ocupantes do Voyage ficaram feridos e foram conduzidos pelo Samu para atendimento hospitalar.

Há pouco mais de um mês, Emanuel dirigia uma kombi quando bateu em outro veículo e capotou na estrada entre Jaboticatubas e São José do Almeida.