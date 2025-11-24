BH e outras 457 cidades de Minas estão sob alerta de tempestade e granizo

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Belo Horizonte e outros 457 municípios de Minas Gerais estão sob alerta para tempestade e queda de granizo até as 9h desta terça-feira (25/11), segundo o aviso meteorológico emitido nesta manhã (24/11) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta laranja do órgão informa sobre o perigo de chuvas intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h.

Sem risco de granizo, em outro alerta amarelo também emitido pelo Inmet, mais 447 municípios de Minas estão sob perigo potencial para chuvas intensas de até 50mm/dia e ventos intenso de até 60 km/h até as 10h desta terça (25).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

O órgão indica risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O que fazer e não fazer?

Evite áreas de inundação

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

Cidades sob alerta de tempestade e queda de granizo

Abre Campo

Acaiaca

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Amparo do Serra

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Arantina

Araponga

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brás Pires

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caeté

Caiana

Cajuri

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canaã

Cana Verde

Candeias

Caparaó

Capela Nova

Capetinga

Capitólio

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cássia

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Chácara

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Coimbra

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Congonhas

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Contagem

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Silvério

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores do Turvo

Doresópolis

Durandé

Elói Mendes

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Faria Lemos

Fervedouro

Florestal

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Goianá

Gonçalves

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guaxupé

Guidoval

Guiricema

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jesuânia

João Monlevade

Juatuba

Juiz de Fora

Juruaia

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lajinha

Lambari

Lamim

Laranjal

Lavras

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luisburgo

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Manhuaçu

Manhumirim

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Mário Campos

Maripá de Minas

Marmelópolis

Martins Soares

Mateus Leme

Matias Barbosa

Matipó

Medeiros

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muriaé

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Lima

Nova Resende

Nova Serrana

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Pains

Paiva

Palma

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piau

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Sabará

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Luzia

Santa Margarida

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Manhuaçu

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Monte

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Domingos do Prata

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Varginha

São José do Alegre

São José do Goiabal

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Pedro dos Ferros

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serrania

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Simonésia

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tapiraí

Teixeiras

Tiradentes

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Tombos

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Ubá

Uberaba

União de Minas

Urucânia

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

Cidade sob alerta de chuvas intensa

Abadia dos Dourados

Abaeté

Açucena

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Aimorés

Almenara

Alpercata

Alvarenga

Alvorada de Minas

Angelândia

Antônio Dias

Araçaí

Araçuaí

Araguari

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Augusto de Lima

Baldim

Bandeira

Barão de Cocais

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Oriente

Berilo

Berizal

Bertópolis

Biquinhas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Braúnas

Buenópolis

Bugre

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Pajeú

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Campanário

Campina Verde

Campo Azul

Campo Florido

Campos Altos

Canápolis

Cantagalo

Capelinha

Capim Branco

Capinópolis

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caraí

Caratinga

Carbonita

Carlos Chagas

Carmésia

Carmo do Paranaíba

Cascalho Rico

Catuji

Catuti

Cedro do Abaeté

Central de Minas

Centralina

Chalé

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coluna

Comendador Gomes

Comercinho

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Cônego Marinho

Confins

Congonhas do Norte

Conselheiro Pena

Contagem

Coração de Jesus

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Murta

Córrego Danta

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Cristália

Cruzeiro da Fortaleza

Cuparaque

Curral de Dentro

Curvelo

Datas

Diamantina

Dionísio

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Douradoquara

Durandé

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Esmeraldas

Espinosa

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Felício dos Santos

Felisburgo

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Florestal

Formoso

Fortuna de Minas

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Funilândia

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Goiabeira

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grão Mogol

Grupiara

Guanhães

Guaraciama

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Iapu

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Imbé de Minas

Indaiabira

Indianópolis

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itabira

Itabirinha

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itaobim

Itapagipe

Itinga

Itueta

Ituiutaba

Iturama

Jaboticatubas

Jacinto

Jaguaraçu

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jequitibá

Jequitinhonha

Joaíma

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lassance

Leandro Ferreira

Leme do Prado

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Luz

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Manhuaçu

Mantena

Maravilhas

Marilac

Marliéria

Martinho Campos

Mata Verde

Materlândia

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Mato Verde

Matozinhos

Matutina

Medina

Mendes Pimentel

Mesquita

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Moema

Monjolos

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Carmelo

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Mutum

Nacip Raydan

Nanuque

Naque

Natalândia

Ninheira

Nova Belém

Nova Era

Nova Módica

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Nova Serrana

Nova União

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Onça de Pitangui

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Paineiras

Pai Pedro

Palmópolis

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Perdizes

Periquito

Pescador

Piedade de Caratinga

Pingo d'Água

Pintópolis

Pirapora

Pitangui

Pocrane

Pompéu

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Prata

Pratinha

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Raul Soares

Resplendor

Riachinho

Riacho dos Machados

Ribeirão das Neves

Rio do Prado

Rio Paranaíba

Rio Pardo de Minas

Rio Piracicaba

Rio Vermelho

Romaria

Rubelita

Rubim

Sabará

Sabinópolis

Sacramento

Salinas

Salto da Divisa

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz de Salinas

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Pirapama

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco

São Francisco de Sales

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gotardo

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São João Evangelista

São José da Lapa

São José da Safira

São José da Varginha

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Rio Preto

Sardoá

Senador Modestino Gonçalves

Senhora do Porto

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra dos Aimorés

Serra do Salitre

Serranópolis de Minas

Serro

Sete Lagoas

Setubinha

Simonésia

Sobrália

Taiobeiras

Taparuba

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teófilo Otoni

Timóteo

Tiros

Três Marias

Tumiritinga

Tupaciguara

Turmalina

Ubaí

Ubaporanga

Uberaba

Uberlândia

Umburatiba

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Alegre

Vargem Grande do Rio Pardo

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Veríssimo

Vermelho Novo

Vespasiano

Virgem da Lapa

Virginópolis

Virgolândia

