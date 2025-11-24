Chuva de granizo: o que fazer para proteger sua casa e seu telhado

As cenas da forte chuva de granizo que atingiu Erechim, na região Norte do Rio Grande do Sul, no último domingo (23/11), acenderam um alerta para moradores de diversas regiões do país. Em Minas, a chuva também deixou estragos no Hospital João XXIII, vazamentos inundaram os corredores do hospital e causou alagamentos em pelo menos dois pontos da cidade.

Belo Horizonte e outras 457 cidades mineiras sob alerta laranja, que prevê tempestade até as 10h desta terça (25/11). O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva e queda de granizo entre 30 e 60 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos entre 60 e 100 km/h. Até o dia 12 deste mês, 30 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o número chega a 37, três vezes maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram registradas apenas 13 nessa situação.



Os estragos em telhados, janelas e veículos, causados por pedras de gelo de tamanho incomum, mostram a força do granizo e levantam a questão: como proteger seu patrimônio de um temporal como esse?

A boa notícia é que algumas medidas preventivas e investimentos pontuais podem minimizar significativamente os prejuízos. A proteção começa pelo ponto mais vulnerável da casa: o telhado. A escolha do material faz toda a diferença. Telhas de cerâmica ou barro são mais frágeis, enquanto as de concreto, fibrocimento ou metálicas oferecem maior resistência ao impacto das pedras de gelo, seguindo boas práticas do setor da construção civil.

Manter a manutenção em dia também é fundamental. Verifique periodicamente se não há telhas quebradas, rachadas ou mal encaixadas, pois pontos fragilizados podem ceder facilmente durante uma tempestade. A estrutura de madeira que sustenta o telhado deve estar em boas condições, sem sinais de cupim ou umidade.

Outro ponto crítico são as calhas e os rufos. Eles precisam estar sempre limpos e desobstruídos para garantir o escoamento rápido da água e do gelo. O acúmulo de peso pode danificar não apenas as calhas, mas também a estrutura do telhado e causar infiltrações graves.

Soluções para reforçar a proteção

Para quem busca uma segurança extra, existem soluções mais robustas disponíveis no mercado. A instalação de telas protetoras, semelhantes a redes, sobre o telhado cria uma barreira física que amortece o impacto do granizo, preservando a integridade das telhas. É um investimento maior, mas eficaz em áreas com alta incidência de tempestades.

As janelas de vidro também merecem atenção. A aplicação de películas de segurança ajuda a evitar que os estilhaços se espalhem em caso de quebra. Recolher ou proteger móveis de varandas e jardins, além de cobrir o carro na garagem, são ações simples que evitam grandes dores de cabeça.

Além das medidas físicas, é recomendável verificar a apólice do seu seguro residencial. Muitas vezes, a cobertura para fenômenos naturais, como o granizo, precisa ser contratada como um adicional, garantindo uma camada extra de proteção financeira.

Durante a tempestade

Se você for pego de surpresa por uma chuva de granizo, a prioridade é a segurança. Siga estas orientações:

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;



Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

