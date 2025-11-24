Ex-gari é morto a tiros no Anel Rodoviário de BH
Vítima foi alvejada enquanto dirigia uma motocicleta na alça do Anel Rodoviário de BH, no sentido Rio de Janeiro, no Bairro Camargos
Um homem de 34 anos foi perseguido enquanto dirigia uma motocicleta na Avenida Amazonas e morto a tiros na alça do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Camargos, na Região Noroeste, na manhã desta segunda-feira (24/11).
De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado pelos policiais com diversas perfurações de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte.
Segundo a PM, o homem usava uniforme de uma empresa de limpeza urbana de BH, onde ele teria trabalho como gari. Atualmente, ele atuava como servente de pedreiro. Populares informaram aos militares que os autores fugiram em um carro branco no sentido Rio de Janeiro.
Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito foi localizado e a motivação do crime não foi esclarecida.