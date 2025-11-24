Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carreta com peça de 636,5t deixa trânsito lento na BR-262; veja detalhes

Carga especial vai causar redução da velocidade e paradas na rodovia; saiba como será a operação de trânsito no local

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
Repórter
24/11/2025 09:51

Carga especial vai causar lentidão no trânsito na BR-262; veja recomendações para os motoristas
Carga especial vai causar lentidão no trânsito na BR-262; veja recomendações para os motoristas crédito: Divulgação/Way-262

Uma carreta transportando uma peça industrial de 636,5 toneladas passará pela BR-262, no acesso vindo da MG-170 (trevo de Moema), a caminho de Edealina (GO), nesta terça-feira (25/11). 

O trânsito tende a ficar lento na região devido à operação para o deslocamento da carreta. Haverá paradas programadas para garantir a segurança de todos na rodovia.

Trajeto e operação

A carga saiu da BR-381 (Fernão Dias) no mês passado e segue pela BR-354 e MG-170 até acessar a BR-262. O transporte é feito pela empresa Cruz de Malta e terá acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

A previsão é que a carreta chegue ao destino final em janeiro de 2026, podendo haver ajustes conforme as condições de rota.

O que o motorista vai encontrar

  • Redução de velocidade e 6 (seis) paradas pontuais, interrompendo o tráfego na rodovia em ambos os sentidos, por 1 (uma) hora cada parada;
  • Bloqueios total nos dois sentidos, para manobras e travessias;
  • Presença de equipes de apoio: Polícia Rodoviária Federal (PRF), Way-262 (concessionária responsável pela BR-262) e batedores da transportadora orientando o tráfego. 

Orientações de segurança

  • Redobre a atenção às orientações das equipes envolvidas.
  • Planeje a viagem com antecedência e considere rotas/horários alternativos.
  • Não realize ultrapassagens arriscadas e trafegue com velocidade reduzida. 

