Carreta com peça de 636,5t deixa trânsito lento na BR-262; veja detalhes

Uma carreta transportando uma peça industrial de 636,5 toneladas passará pela BR-262, no acesso vindo da MG-170 (trevo de Moema), a caminho de Edealina (GO), nesta terça-feira (25/11).

O trânsito tende a ficar lento na região devido à operação para o deslocamento da carreta. Haverá paradas programadas para garantir a segurança de todos na rodovia.

Trajeto e operação

A carga saiu da BR-381 (Fernão Dias) no mês passado e segue pela BR-354 e MG-170 até acessar a BR-262. O transporte é feito pela empresa Cruz de Malta e terá acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A previsão é que a carreta chegue ao destino final em janeiro de 2026, podendo haver ajustes conforme as condições de rota.

O que o motorista vai encontrar

Redução de velocidade e 6 (seis) paradas pontuais, interrompendo o tráfego na rodovia em ambos os sentidos, por 1 (uma) hora cada parada;

Bloqueios total nos dois sentidos, para manobras e travessias;

Presença de equipes de apoio: Polícia Rodoviária Federal (PRF), Way-262 (concessionária responsável pela BR-262) e batedores da transportadora orientando o tráfego.

Orientações de segurança