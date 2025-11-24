Carreta com peça de 636,5t deixa trânsito lento na BR-262; veja detalhes
Carga especial vai causar redução da velocidade e paradas na rodovia; saiba como será a operação de trânsito no local
Uma carreta transportando uma peça industrial de 636,5 toneladas passará pela BR-262, no acesso vindo da MG-170 (trevo de Moema), a caminho de Edealina (GO), nesta terça-feira (25/11).
O trânsito tende a ficar lento na região devido à operação para o deslocamento da carreta. Haverá paradas programadas para garantir a segurança de todos na rodovia.
Trajeto e operação
A carga saiu da BR-381 (Fernão Dias) no mês passado e segue pela BR-354 e MG-170 até acessar a BR-262. O transporte é feito pela empresa Cruz de Malta e terá acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A previsão é que a carreta chegue ao destino final em janeiro de 2026, podendo haver ajustes conforme as condições de rota.
O que o motorista vai encontrar
- Redução de velocidade e 6 (seis) paradas pontuais, interrompendo o tráfego na rodovia em ambos os sentidos, por 1 (uma) hora cada parada;
- Bloqueios total nos dois sentidos, para manobras e travessias;
- Presença de equipes de apoio: Polícia Rodoviária Federal (PRF), Way-262 (concessionária responsável pela BR-262) e batedores da transportadora orientando o tráfego.
Orientações de segurança
- Redobre a atenção às orientações das equipes envolvidas.
- Planeje a viagem com antecedência e considere rotas/horários alternativos.
- Não realize ultrapassagens arriscadas e trafegue com velocidade reduzida.