Assine
overlay
Início Gerais
MORTE NA BR-050

Motorista bate em traseira de carreta e morre preso às ferragens em MG

Caminhonete não apresentou marcas de frenagem antes da colisão na traseira do veículo; acidente aconteceu no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/11/2025 09:21

compartilhe

SIGA
x
Motorista morre depois de batida contra traseira de carreta na BR-050, em Uberaba (MG)
Motorista morre depois de batida contra traseira de carreta na BR-050, em Uberaba (MG) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um motorista morreu depois de colidir a caminhonete que conduzia contra a traseira de uma carreta na noite dessa segunda-feira (24/11), na BR-050, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 22h30, no km 147 da rodovia. A batida envolveu uma caminhonete Volkswagen Saveiro e uma carreta de nove eixos, tracionada por um cavalo trator com dois semirreboques.

Leia Mais

 

Segundo a PRF, os dois veículos seguiam no sentido Uberaba–Uberlândia, pela faixa da direita, quando a caminhonete, que trafegava em velocidade superior, atingiu a traseira da carreta, que estava à frente e em menor velocidade. No local, não foram encontradas marcas de frenagem, o que indica ausência de reação por parte do condutor da Saveiro.

A vítima morreu no local. A perícia da Polícia Civil compareceu para os levantamentos técnicos e o corpo foi removido depois de retirado das ferragens pela equipe da concessionária ECO-050, que também ficou responsável pela sinalização e limpeza da via.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O motorista da carreta realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Frente da caminhonete ficou destruída com o impacto na traseira da carreta
Frente da caminhonete ficou destruída com o impacto na traseira da carreta PRF/Reprodução

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-050 carreta minas-gerais morre uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay