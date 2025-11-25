Motorista bate em traseira de carreta e morre preso às ferragens em MG
Caminhonete não apresentou marcas de frenagem antes da colisão na traseira do veículo; acidente aconteceu no Triângulo Mineiro
Um motorista morreu depois de colidir a caminhonete que conduzia contra a traseira de uma carreta na noite dessa segunda-feira (24/11), na BR-050, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 22h30, no km 147 da rodovia. A batida envolveu uma caminhonete Volkswagen Saveiro e uma carreta de nove eixos, tracionada por um cavalo trator com dois semirreboques.
Segundo a PRF, os dois veículos seguiam no sentido Uberaba–Uberlândia, pela faixa da direita, quando a caminhonete, que trafegava em velocidade superior, atingiu a traseira da carreta, que estava à frente e em menor velocidade. No local, não foram encontradas marcas de frenagem, o que indica ausência de reação por parte do condutor da Saveiro.
A vítima morreu no local. A perícia da Polícia Civil compareceu para os levantamentos técnicos e o corpo foi removido depois de retirado das ferragens pela equipe da concessionária ECO-050, que também ficou responsável pela sinalização e limpeza da via.
O motorista da carreta realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.