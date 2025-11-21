Motorista morre ao invadir contramão e bater em caminhões e carro em MG

Um homem de 67 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (21/11) em um acidente que envolveu quatro veículos na MG-170, em Lagoa da Prata (MG), no Centro-Oeste do estado. As informações são da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

O condutor de um Toyota Corolla Cross, de 50 anos, trafegava no sentido Lagoa da Prata - Arcos, quando viu o condutor de um Fiat Pulse, que seguia à sua frente, invadir a contramão e bater de frente com um caminhão. O veículo de carga saiu da pista e caiu em um barranco.

Em seguida, o motorista do Pulse, desgovernado, bateu novamente de frente com outro caminhão, que também vinha no sentido contrário. Esse caminhão perdeu o controle e atingiu a traseira esquerda do Corolla Cross que seguia atrás do Pulse.

O motorista do Pulse morreu no local, preso às ferragens. O condutor e dois passageiros, de 35 e 40 anos, do Corolla Cross ficaram levemente feridos.

O condutor e o passageiro do caminhão que caiu no barranco tiveram ferimentos no rosto e foram socorridos pelo Samu. O motorista do outro caminhão não se feriu.

