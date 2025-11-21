Assine
overlay
Início Gerais
CENTRO-OESTE DE MINAS

Motorista morre ao invadir contramão e bater em caminhões e carro em MG

Quatro pessoas ficaram feridas. Acidente aconteceu na MG-170, em Lagoa da Prata, e envolveu quatro veículos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
21/11/2025 23:12

compartilhe

SIGA
x
Motorista morreu preso às ferragens
Motorista morreu preso às ferragens crédito: PMRv

Um homem de 67 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (21/11) em um acidente que envolveu quatro veículos na MG-170, em Lagoa da Prata (MG), no Centro-Oeste do estado. As informações são da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O condutor de um Toyota Corolla Cross, de 50 anos, trafegava no sentido Lagoa da Prata - Arcos, quando viu o condutor de um Fiat Pulse, que seguia à sua frente, invadir a contramão e bater de frente com um caminhão. O veículo de carga saiu da pista e caiu em um barranco.

Leia Mais

Em seguida, o motorista do Pulse, desgovernado, bateu novamente de frente com outro caminhão, que também vinha no sentido contrário. Esse caminhão perdeu o controle e atingiu a traseira esquerda do Corolla Cross que seguia atrás do Pulse.

O motorista do Pulse morreu no local, preso às ferragens.  O condutor e dois passageiros, de 35 e 40 anos, do Corolla Cross ficaram levemente feridos. 

O condutor e o passageiro do caminhão que caiu no barranco tiveram ferimentos no rosto e foram socorridos pelo Samu. O motorista do outro caminhão não se feriu. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

minas-gerais morre motorista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay