GENTILEZA

Ex-atriz global se impressiona com gentileza dos mineiros

A artista tem visitado cidades para palestrar sobre empreendedorismo e sua trajetória no ramo de investimentos

Rafael Silva*
Rafael Silva*
Repórter
21/11/2025 20:51 - atualizado em 21/11/2025 20:55

Na esquerda da imagem, Camila Pitanga, que é uma mulher negra, com cabelos castanhos, utiliza uma camiseta branca e segura um cachorro pequeno de pelo castanho. Ao centro, Giovanna Antonelli, que é uma mulher branca, de cabelo preto e utiliza um vestido preto com detalhes de onça. Na direita, a Camila Queiroz, que é uma mulher branca, de cabelos loiros e utiliza uma camiseta branca.
Giovanna Antonelli em pôster da novela Beleza Fatal, da Max crédito: Warner / Divulgação

A atriz Giovanna Antonelli passou pela Grande BH no início desta semana, e o jeitinho mineiro a deixou maravilhada. Em publicação em seu Instagram, a atriz demonstrou o encanto com um ato simples dos condutores do estado. Ela esteve como palestrante na Semana Global de Empreendedorismo 2025, que ocorreu em Nova Lima, em evento realizado no dia 17/11.

No vídeo, a atriz está ao lado de um taxista que buzina e cumprimenta outro motorista que divide a estrada com ele. O outro rapaz responde com um aceno e um sorriso à saudação que lhe foi dada.

“Tô aqui maravilhada com as minhas andanças pelo Brasil, e o mineiro é um povo que eu amo demais”, afirma a atriz antes do taxista buzinar para o outro condutor.

Ela comenta que gostaria de ver esses gestos simples sendo replicados em outras partes do país. 

Evento em Nova Lima

A última novela em que Antonelli atuou foi Beleza Fatal, criada por Raphael Montes, dirigida por Maria de Médicis e produzida para o streaming Max. Ao todo, a novela tem 40 episódios; o seu primeiro e último episódios foram lançados em 2025, nos dias 27/1 e 21/3, respectivamente.

Ela resolveu dar uma pausa na carreira de atriz nesse momento para visitar cidades e palestrar sobre empreendedorismo. No último dia 17, esteve como palestrante da Semana Global de Empreendedorismo, uma iniciativa da Prefeitura de Nova Lima, em parceria com o Sebrae e a Rede Global de Empreendedorismo (GEN).

Camisa do Cruzeiro 

No decorrer da visita pela Região Metropolitana de Belo Horizonte, ela conheceu o escritório de Pedro Lourenço, presidente e dono do Cruzeiro. Ela posou com uma camisa celeste ao lado do mandatário cruzeirense. 


