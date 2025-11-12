Zendaya: como a atriz se tornou um dos maiores ícones da moda

Zendaya consolidou seu nome como um dos maiores ícones de moda da atualidade, transformando cada aparição pública em um evento. A atriz se tornou uma referência de estilo global, muito graças à sua parceria visionária com Law Roach.

Juntos, criaram uma identidade visual que une alta-costura e referências culturais e temáticas. Cada look para pré-estreias de filmes, por exemplo, é cuidadosamente pensado para dialogar com o universo da produção, como os visuais futuristas para a divulgação da franquia “Duna” ou as referências diretas ao universo de Homem-Aranha.

A construção de um ícone

A evolução de Zendaya é notável. No início da carreira, ligada a produções da Disney, seu estilo era mais convencional. A transição para um patamar de sofisticação começou em 2011, quando a atriz tinha 14 anos e Roach passou a ser seu “arquiteto de imagem”, como ele mesmo se define.

Zendaya, então, passou a usar a moda como uma ferramenta de poder e expressão. Em parceria com Low Roach, eles passaram a resgatar peças de arquivo de grifes como Versace, Valentino e Yves Saint Laurent, apresentando designs históricos para uma nova geração. Essa abordagem não apenas rendeu elogios da crítica, como fortaleceu a imagem da atriz como alguém que entende e respeita a história da moda.

Zendaya e Law RoachReprodução/ Evan Agostini

Seu status no mundo da moda atraiu parcerias com marcas de luxo, como a Louis Vuitton, fortalecendo sua influência no mercado fashion.

Seus looks no tapete vermelho são constantemente citados entre os mais memoráveis, com escolhas ousadas em eventos como o Met Gala e festivais internacionais de cinema. Ela prova que a moda, para além da roupa, é uma poderosa forma de comunicação.

Zendaya no Met Gala 2024Reprodução

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata