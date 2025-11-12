Assine
ÍCONE DA MODA

Zendaya: como a atriz se tornou um dos maiores ícones da moda

Do tapete vermelho a campanhas de luxo, conheça a evolução do estilo de Zendaya e sua parceria com Law Roach

Flor Sette Câmara
12/11/2025 16:36 - atualizado em 12/11/2025 16:40

Zendaya: como a atriz se tornou um dos maiores ícones da moda
Zendaya: como a atriz se tornou um dos maiores ícones da moda crédito: Divulgação / WWD

Zendaya consolidou seu nome como um dos maiores ícones de moda da atualidade, transformando cada aparição pública em um evento. A atriz se tornou uma referência de estilo global, muito graças à sua parceria visionária com Law Roach.

Juntos, criaram uma identidade visual que une alta-costura e referências culturais e temáticas. Cada look para pré-estreias de filmes, por exemplo, é cuidadosamente pensado para dialogar com o universo da produção, como os visuais futuristas para a divulgação da franquia “Duna” ou as referências diretas ao universo de Homem-Aranha.

A construção de um ícone

A evolução de Zendaya é notável. No início da carreira, ligada a produções da Disney, seu estilo era mais convencional. A transição para um patamar de sofisticação começou em 2011, quando a atriz tinha 14 anos e Roach passou a ser seu “arquiteto de imagem”, como ele mesmo se define.

Zendaya, então, passou a usar a moda como uma ferramenta de poder e expressão. Em parceria com Low Roach, eles passaram a resgatar peças de arquivo de grifes como Versace, Valentino e Yves Saint Laurent, apresentando designs históricos para uma nova geração. Essa abordagem não apenas rendeu elogios da crítica, como fortaleceu a imagem da atriz como alguém que entende e respeita a história da moda.

Zendaya e Law Roach
Zendaya e Law RoachReprodução/ Evan Agostini

Seu status no mundo da moda atraiu parcerias com marcas de luxo, como a Louis Vuitton, fortalecendo sua influência no mercado fashion.

Seus looks no tapete vermelho são constantemente citados entre os mais memoráveis, com escolhas ousadas em eventos como o Met Gala e festivais internacionais de cinema. Ela prova que a moda, para além da roupa, é uma poderosa forma de comunicação.

Zendaya no Met Gala 2024
Zendaya no Met Gala 2024Reprodução

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

