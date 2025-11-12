Quase nada se destaca em "Fragmentos", novo álbum de Ludmilla

Acaba de sair “Fragmentos”, sexto disco da cantora e compositora Ludmilla. Segundo release distribuído à imprensa, “Ludmilla se dedicou a um processo de composição e produção intenso, que durou mais de um ano e meio e incluiu períodos de criação no Brasil e nos Estados Unidos (...), onde a artista trabalhou com produtores renomados do universo R&B, incluindo London on the Track, Los Hendrix, Max Gousse e Poo Bear, nomes que já colaboraram com SZA, Justin Bieber, Drake, H.E.R, Summer Walker e Chris Brown”.

O lançamento foi precedido de intensa campanha promocional na mídia. O batalhão de assessores da cantora levou a cabo práticas agressivas e normalmente restritas a grandes nomes do pop, ameaçando de processo, “pela artista e seus representantes”, quem divulgasse qualquer informação sobre o disco antes do lançamento.

“O álbum reflete a ideia de unir fragmentos de experiências que moldaram Ludmilla, tanto como mulher quanto como artista”, diz o release. “A capa traduz essa narrativa: cercada por troféus que representam conquistas e superações, ela segura uma máquina de solda da qual faíscas saem do peito, simbolizando o processo de ‘soldar’ suas vivências e emoções em uma construção única.”



Com tanta pompa, era de se esperar que “Fragmentos” fosse um novo “Music of my mind”, “Thriller” ou “Lemonade”, não o disco pouco inspirado que é, uma coleção de baladas R&B genéricas, sem graça e sem criatividade. A faixa de abertura, “Whisky com água de choro”, é uma balada romântica de FM com refrão “sofrência” típico do pior que a moderna música sertaneja tem a oferecer: “Olha eu de copo em copo/ querendo o seu corpo a corpo/ bebendo de bar em bar/ whisky com água de choro.”



As letras são, na maioria, uma lástima. É perfeitamente possível falar “a voz das ruas” de maneira inteligente e criativa, mas Ludmilla parece confundir malícia com apelação. Em “Cheiro de despedida”, dueto com o rapper Veigh, ela canta: “Dorme de costas pra mim/ Nosso anel só de enfeite/ Tá andando pra cima e pra baixo com a filha da puta que chama de amiga”.



“Falta eu” é canção romântica acústica em que Ludmilla, acompanhada apenas por um violão, fala diretamente à amante que a trocou pela segurança familiar: “Você escolheu sua família/ mas só eu sei te amar/ Quando você vai assumir que ele não te preenche?/ Tá sobrando tudo aí, mas falta eu". Caso raro, no disco, de uma canção com uma letra que surpreende.



Fica evidente a tentativa de internacionalizar Ludmilla, e “Fragmentos” tem não apenas letras com trechos em inglês, mas participações de artistas estrangeiras, como a cantora norte-americana Muni Long, que canta em “Tudo igual”, cuja letra começa assim: “O foda é que nós sente (sic)/ tanto a falta assim da gente/ que não percebe esse vai e volta/ e sempre que volta tá tudo igual”.

"Cam girl", com participação de outra cantora norte-americana, Victoria Monét, pelo menos tem uma letra engraçada sobre o fetiche do sexo virtual: “Se eu abro um Only/ cê gasta tudo e me consome/ entrei pro game.

Brunna e Zuri

"Paraíso" é uma canção lenta e romântica em que Ludmilla celebra a união com a dançarina Brunna Gonçalves e a chegada da filha Zuri. "Coisa de pele" tem groove, mas a letra é tão imensa e sem refrão forte que a música não fica na memória. Esse é um problema de "Fragmentos": é tudo tão igual, tão homogêneo, que pouco se destaca.

A competição é dura, mas a faixa mais lamentável do álbum é “Calling me”, dueto com Luisa Sonza e letra em inglês que parece ter sido escrita pelo técnico de futebol Joel Santana, tamanha a “embromation” dos versos: “Keep up/ can you keep up/ You got stabing up/ Got me tear up/ All this got me feed up/ All the same, on my letter”. Bem melhor é “Bota”, funk erótico raiz com letra que pelo menos faz algum sentido: “Bota, bota, bota/ bota tudão com vontade na minha”.



“FRAGMENTOS”



• Álbum de Ludmilla

• 15 faixas

• Sem Querer Music

• Disponível nas plataformas digitais