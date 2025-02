Ludmilla agita BH com Numanice e critica desrespeito a Milton Nascimento

“O Numanice tem tudo a ver com o carnaval”. Assim a cantora Ludmilla define sua turnê, que nesse sábado (15/2) desembarcou em Belo Horizonte. Em entrevista ao Estado de Minas, contou mais sobre o projeto e comentou a polêmica no Grammy Awards deste ano sobre o tratamento que Milton Nascimento recebeu na cerimônia. Bituca concorria na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz com Esperanza Spalding.

“Foi uma falta de respeito com o Milton Nascimento que é uma lenda da música brasileira”, declarou Lud, que em 2022 representou a música brasileira no Grammy Latino, quando Numanice #2 garantiu a ela o prêmio na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode. Ela ainda complementou dizendo que no Numanice, sua “casa” , o cantor e compositor seria valorizado como merece, com direito a “coroa e tapete vermelho”.

Ludmilla prometeu ao público em BH uma prévia carnavalesca inesquecível e entregou toda energia contagiante com cinco horas de uma apresentação múltipla, com dois shows em um. O primeiro, com os maiores sucessos de samba e pagode, incluindo músicas autorais e regravações. Depois, hits do funk brasileiro, como DJ Ludbrisa, seu alter ego.

A cantora fez questão de destacar a presença de amigos, familiares e fãs de São Paulo, Rio de Janeiro e de diversas partes do Brasil nesta edição do Numanice, no Mineirinho. "É muito bom quando a gente consegue reunir tanta gente legal, tanta gente incrível num lugar só para aproveitar o mesmo horário, as mesmas músicas, as mesmas bebidas", comemorou Ludmilla.

Por trás do sucesso

Perguntada sobre o planejamento logístico para uma turnê dessa magnitude e sua energia incansável, Ludmilla disse que é “um dom” que a permite realizar tantas coisas "maravilhosas" simultaneamente. A cantora destacou o sucesso do Numanice, projeto que se tornou grandioso graças à sua dedicação e ao apoio de sua equipe. "Tenho um time que me ajuda muito, tenho uma equipe maravilhosa que faz os meus sonhos e pensamentos virarem realidade", reconheceu.

Novidades em 2025

Ludmilla aproveitou a oportunidade para falar sobre o futuro, não só do Numanice - que começou em 2020 com lançamento de EP homônimo de cinco faixas e, desde então, ganhou outras duas versões, em 2022 e 2024 -, mas também de outros planos.

Na semana passada, Ludmilla anunciou um novo projeto de R&B e revelou que 2025 será um ano de muito trabalho e novidades, e pediu aos fãs que fiquem de olho em suas redes sociais para saber mais.