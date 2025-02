Ministério da Cultura repudia Grammy por negar lugar a Milton Nascimento

O Ministério da Cultura (MinC) divulgou nesta terça-feira (4/2) nota de repúdio ao Grammy pelo tratamento conferido ao cantor e compositor Milton Nascimento na cerimônia de premiação realizada no último domingo (2/2), em Los Angelos. O brasileiro, que concorria na categoria de Melhor Álbum de Jazz Vocal por "Milton + Esperanza", optou por não ir ao evento depois de ser negado a ele um lugar nas mesas principais da festa, ao lado de sua parceira, a contrabaixista americana Esperanza Spalding.

No comunicado à imprensa, o MinC critica a organização do Grammy por escolher alocar o músico, de 82 anos, em um espaço da Cryptocom Arena incompatível com sua reputação.

"A decisão da Academia (de Gravação) de posicioná-lo em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira", critica a nota do Ministério da Cultura, comandado pela cantora e compositora baiana Margareth Menezes.



"Milton Nascimento, ícone da cultura nacional, coleciona prêmios e reconhecimentos que atravessam gerações e fronteiras. Sua obra influenciou artistas em todo o mundo, elevando a música brasileira a patamares de excelência. Com sua voz única e composições memoráveis, Milton seguirá sendo celebrado por aqueles que compreendem e respeitam sua imensa contribuição à música", afirmou o MinC.

Na última segunda-feira (3/2), o cantor disse em suas redes sociais que a organização escolheu um assento na arquibancada para ele, em vez de posicioná-lo junto da parceira Esperanza Spalding – os dois concorriam juntos ao Grammy. A idade avançada do cantor não permitia que ele subisse e descesse escadas, o que o levou a desistir de participar da premiação.

Na noite do evento, Spalding acusou a Academia de Gravação de recusar um lugar para o brasileiro.

Milton Nascimento e Esperanza Spalding perderam o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Vocal para Samara Joy, que venceu a categoria com o disco "A joyful holiday".