Assine
overlay
Início Cultura
O BAIANO TEM O MOLHO

Perfil oficial do Oscar no Instagram publica foto de Wagner Moura

Fãs brasileiros já começaram a movimentar campanhas nas redes sociais para apoiar o ator cotado para representar o Brasil na premiação

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/11/2025 16:58 - atualizado em 17/11/2025 17:01

compartilhe

SIGA
x
Wagner
Redes sociais fazem campanha para que Wagner Moura seja o próximo brasileiro indicado ao Oscar crédito: Instagram/ Reprodução

O ator Wagner Moura, protagonista do filme “O agente secreto”, cotado para representar o Brasil na próxima edição do Oscar, marcou presença no Governors Awards, nesse domingo (16/11). A cerimônia realizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas homenageou grandes nomes da indústria com estatuetas honorárias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tom Cruise foi um dos premiados; ele recebeu a honraria ao som da inconfundível trilha sonora de “Missão impossível”.

Além disso, o perfil dos Oscar no Instagram publicou uma foto do ator baiano. 

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por The Academy (@theacademy)

Leia Mais

No ano passado, a foto da atriz Fernanda Torres no mesmo evento viralizou, gerando centenas de milhares de comentários de fãs brasileiros. Meses depois, Bill Kramer, CEO da premiação, comentou que, após o engajamento massivo do público, a Academia “nunca mais voltou a ser como antes”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O nome de Wagner Moura aparece em listas da crítica especializada como possível indicado na categoria de Melhor Ator. Nas redes sociais, fãs brasileiros já começaram a movimentar campanhas pró-Moura. “Já podemos sonhar?”, comentou um internauta. “Que comecem os jogos”, escreveu outro. Até o perfil oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) interagiu com a publicação com a bandeira do Brasil e um emoji de troféu.

Tópicos relacionados:

cinema instagram oscar wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay