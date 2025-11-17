Perfil oficial do Oscar no Instagram publica foto de Wagner Moura

O ator Wagner Moura, protagonista do filme “O agente secreto”, cotado para representar o Brasil na próxima edição do Oscar, marcou presença no Governors Awards, nesse domingo (16/11). A cerimônia realizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas homenageou grandes nomes da indústria com estatuetas honorárias.

Tom Cruise foi um dos premiados; ele recebeu a honraria ao som da inconfundível trilha sonora de “Missão impossível”.

Além disso, o perfil dos Oscar no Instagram publicou uma foto do ator baiano.

No ano passado, a foto da atriz Fernanda Torres no mesmo evento viralizou, gerando centenas de milhares de comentários de fãs brasileiros. Meses depois, Bill Kramer, CEO da premiação, comentou que, após o engajamento massivo do público, a Academia “nunca mais voltou a ser como antes”.

O nome de Wagner Moura aparece em listas da crítica especializada como possível indicado na categoria de Melhor Ator. Nas redes sociais, fãs brasileiros já começaram a movimentar campanhas pró-Moura. “Já podemos sonhar?”, comentou um internauta. “Que comecem os jogos”, escreveu outro. Até o perfil oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) interagiu com a publicação com a bandeira do Brasil e um emoji de troféu.