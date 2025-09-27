Wagner Moura vence Golden Eye e coloca Brasil na rota do Oscar 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Wagner Moura apareceu nas redes sociais do diretor Kleber Mendonça Filho, nesta sexta-feira (26/9), segurando o troféu Golden Eye Award, entregue a ele durante o Festival de Cinema de Zurique, na Suíça. O brasileiro de 49 anos vive uma fase histórica na carreira e surge como um dos nomes cotados para a temporada de prêmios de 2026.

Wagner é o primeiro artista sul-americano a conquistar o prêmio. A honraria foi concedida pelo conjunto da obra do artista, destacando a carreira como ator e diretor, além da performance em “O agente secreto”. “Estou recebendo esse prêmio em nome do cinema sul-americano”, afirmou durante discurso ao receber o troféu.

O nome de Moura começou a circular com força nas apostas desde o Festival de Cannes de 2025, quando ele se tornou o primeiro sul-americano a receber o prêmio de Melhor Ator, pelo filme “O Agente Secreto”. O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também conquistou prêmios como Melhor Direção, o FIPRESCI e o Art House Cinema Award.

Veículos como Variety e Hollywood Reporter já incluíram o brasileiro em listas de nomes a observar para a temporada, alimentando a expectativa de uma presença nas indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar. Vale lembrar que Moura já havia sido indicado ao Globo de Ouro antes, pelo papel de Pablo Escobar em "Narcos", série da Netflix.

Corrida ao Oscar

O reconhecimento abriu caminho para a escolha de “O Agente Secreto” como representante do Brasil no Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional. Além disso, a performance de Moura tem sido destacada por críticos internacionais, que veem no trabalho um potencial para chegar às categorias de interpretação.

Em entrevista recente em Salvador (BA), onde promove uma peça de teatro, o ator revelou entusiasmo, mas preferiu a cautela diante da expectativa. “Eu super quero ser indicado ao Oscar, acho que ia ser um barato, mas está muito cedo”, afirmou. “Tem filme que acabou de estrear, outros estão estreando. Tem filme que começa a correr por fora e chega no último segundo”, declarou a um jornal local.

“O Agente Secreto” é um thriller político ambientado no Recife de 1977 e mostra Marcelo (vivido por Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas se depara com um cenário de tensões políticas. O longa estreia no Brasil em 6 de novembro, após passar por festivais internacionais.

