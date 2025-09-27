Assine
PRÊMIO INÉDITO

Wagner Moura vence Golden Eye e coloca Brasil na rota do Oscar 2026

O ator brasileiro é primeiro sul-americano a receber prêmio no Festival de Zurique e reforça protagonismo internacional com "O agente secreto"

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/09/2025 10:41

Wagner Moura com o Golden Eye, premiação do Festival de Zurique, na Suíça
Wagner Moura com o Golden Eye, premiação do Festival de Zurique, na Suíça crédito: Reprodução / Instagram

O ator Wagner Moura apareceu nas redes sociais do diretor Kleber Mendonça Filho, nesta sexta-feira (26/9), segurando o troféu Golden Eye Award, entregue a ele durante o Festival de Cinema de Zurique, na Suíça. O brasileiro de 49 anos vive uma fase histórica na carreira e surge como um dos nomes cotados para a temporada de prêmios de 2026.

Wagner é o primeiro artista sul-americano a conquistar o prêmio. A honraria foi concedida pelo conjunto da obra do artista, destacando a carreira como ator e diretor, além da performance em “O agente secreto”. “Estou recebendo esse prêmio em nome do cinema sul-americano”, afirmou durante discurso ao receber o troféu. 

O nome de Moura começou a circular com força nas apostas desde o Festival de Cannes de 2025, quando ele se tornou o primeiro sul-americano a receber o prêmio de Melhor Ator, pelo filme “O Agente Secreto”. O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também conquistou prêmios como Melhor Direção, o FIPRESCI e o Art House Cinema Award.

Veículos como Variety e Hollywood Reporter já incluíram o brasileiro em listas de nomes a observar para a temporada, alimentando a expectativa de uma presença nas indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar. Vale lembrar que Moura já havia sido indicado ao Globo de Ouro antes, pelo papel de Pablo Escobar em "Narcos", série da Netflix.

Corrida ao Oscar

O reconhecimento abriu caminho para a escolha de “O Agente Secreto” como representante do Brasil no Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional. Além disso, a performance de Moura tem sido destacada por críticos internacionais, que veem no trabalho um potencial para chegar às categorias de interpretação.

Em entrevista recente em Salvador (BA), onde promove uma peça de teatro, o ator revelou entusiasmo, mas preferiu a cautela diante da expectativa. “Eu super quero ser indicado ao Oscar, acho que ia ser um barato, mas está muito cedo”, afirmou. “Tem filme que acabou de estrear, outros estão estreando. Tem filme que começa a correr por fora e chega no último segundo”, declarou a um jornal local.

“O Agente Secreto” é um thriller político ambientado no Recife de 1977 e mostra Marcelo (vivido por Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas se depara com um cenário de tensões políticas. O longa estreia no Brasil em 6 de novembro, após passar por festivais internacionais.

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella -Marlene Bergamo/Divulgação
Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia-David Prichard/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina"-Europa Filmes/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido-Juan Pablo Gutierrez/Netflix
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003-Netflix/Divulgação
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video -O2 Filmes/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país -Diamond Films/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes -Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho

Quais filmes brasileiros já concorreram ao Oscar?

  • “Orfeu Negro” — indicado e vencedor de Melhor Filme Internacional (como produção francesa) - 1960
  • “O Pagador de Promessas” — indicado a Melhor Filme Internacional, 1963
  • “Raoni” — indicado a Melhor Documentário, 1979
  • “O Beijo da Mulher-Aranha” — indicado a Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator e Melhor Roteiro Adaptado em 1986
  • “O Quatrilho” — indicado a Melhor Filme Internacional, 1996
  • “O Que é Isso, Companheiro?” — indicado a Melhor Filme Internacional, 1998
  • “Central do Brasil” — indicado a Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, 1999
  • “Uma História de Futebol” — indicado a Melhor Curta de Ficção, 2001
  • “Cidade de Deus” — indicado a Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia, 2004
  • “Lixo Extraordinário” — indicado a Melhor Documentário, 2011
  • “O Sal da Terra” — indicado a Melhor Documentário, 2015
  • “O Menino e o Mundo” — indicado a Melhor Animação, 2016
  • “Democracia em Vertigem” — indicado a Melhor Documentário, 2020
  • “Ainda Estou Aqui” — indicado a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres), 2025. Vencedor de Melhor Filme Internacional

overflay