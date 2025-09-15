'O agente secreto' supera 'Manas' e representa o Brasil na briga pelo Oscar
Após disputa acalorada, obra de Kleber Mendonça Filho disputa vaga na categoria de melhor filme internacional
compartilheSiga no
"O agente secreto" teve seu favoritismo confirmado nesta segunda-feira (15/9) e foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga na disputa de melhor filme internacional do Oscar do ano que vem, marcado para 15 de março.
A decisão foi tomada em meio à gritaria das redes sociais, que, ao longo da última semana, virou palco de uma disputa acalorada entre o longa de Kleber Mendonça Filho e "Manas", de Marianna Brennand, que surgiu como sério candidato.
- Jovem mineira estreia no cinema em 'O agente secreto', premiado em Cannes
- Artesã de 78 anos que atuou em 'O Agente Secreto' é cotada para o Oscar
Agora, "O agente secreto" será apreciado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo Oscar, junto com os títulos escolhidos por outros países. O órgão não pode indicar, em melhor filme internacional, produções que não tenham sido as escolhas oficiais de cada nação.
Assim, se "Manas" decidir dar sequência à campanha de internacionalização que começou nas últimas semanas, ficará restrito a outras categorias da premiação. "O agente secreto", por sua vez, já é ventilado pela imprensa americana como possibilidade também em melhor filme, roteiro original, direção e ator, para Wagner Moura, o que deu força para sua campanha diante da Academia Brasileira de Cinema.
Na área de comentários da transmissão ao vivo no YouTube em que a escolha foi anunciada, fãs e haters se reuniram logo cedo para defender, em especial, "O agente secreto". Poucas horas depois, a função de comentários foi desabilitada.
Leia Mais
No último fim de semana, a disputa dicotômica tomou proporções que geraram desconforto na indústria, com publicações feitas por nomes como Fernanda Torres, Bárbara Paz e Anna Muylaert nas redes sociais.
- Americanos estão com 'inveja' do Brasil por julgamento de Bolsonaro, diz Wagner Moura
- Fernanda Torres faz 60 anos em fase espetacular
Também estavam pré-selecionados para tentar a vaga brasileira os filmes "O último azul", de Gabriel Mascaro; "Baby", de Marcelo Caetano; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal, e "Oeste outra vez", de Erico Rassi.
Quando sai a lista de indicados ao Oscar 2026?
Em 16 de dezembro, a academia hollywoodiana vai anunciar a lista de pré-indicados ao Oscar de filme internacional. O anúncio de quem de fato concorre à estatueta acontece no dia 22 de janeiro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Nos Estados Unidos, "O agente secreto" é da Neon, distribuidora poderosa e influente, responsável pelo grande vencedor deste ano, "Anora", e que pode alavancar a campanha e emplacar um filme brasileiro na disputa logo depois da vitória de "Ainda estou aqui". Do outro lado do Atlântico, no Reino Unido, a distribuição é da Mubi, outra com poderio significativo.