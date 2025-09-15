Assine
OSCAR 2026

'O agente secreto' supera 'Manas' e representa o Brasil na briga pelo Oscar

Após disputa acalorada, obra de Kleber Mendonça Filho disputa vaga na categoria de melhor filme internacional

15/09/2025 13:30 - atualizado em 15/09/2025 13:34

O diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura sorriem em frente à câmera de filmagem nos bastidores do set do filme 'O agente secreto'
Filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura é escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na corrida pelo Oscar 2026 crédito: Divulgação

"O agente secreto" teve seu favoritismo confirmado nesta segunda-feira (15/9) e foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga na disputa de melhor filme internacional do Oscar do ano que vem, marcado para 15 de março. 

A decisão foi tomada em meio à gritaria das redes sociais, que, ao longo da última semana, virou palco de uma disputa acalorada entre o longa de Kleber Mendonça Filho e "Manas", de Marianna Brennand, que surgiu como sério candidato.

Agora, "O agente secreto" será apreciado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo Oscar, junto com os títulos escolhidos por outros países. O órgão não pode indicar, em melhor filme internacional, produções que não tenham sido as escolhas oficiais de cada nação.

Assim, se "Manas" decidir dar sequência à campanha de internacionalização que começou nas últimas semanas, ficará restrito a outras categorias da premiação. "O agente secreto", por sua vez, já é ventilado pela imprensa americana como possibilidade também em melhor filme, roteiro original, direção e ator, para Wagner Moura, o que deu força para sua campanha diante da Academia Brasileira de Cinema.

Na área de comentários da transmissão ao vivo no YouTube em que a escolha foi anunciada, fãs e haters se reuniram logo cedo para defender, em especial, "O agente secreto". Poucas horas depois, a função de comentários foi desabilitada. 

No último fim de semana, a disputa dicotômica tomou proporções que geraram desconforto na indústria, com publicações feitas por nomes como Fernanda Torres, Bárbara Paz e Anna Muylaert nas redes sociais. 

Também estavam pré-selecionados para tentar a vaga brasileira os filmes "O último azul", de Gabriel Mascaro; "Baby", de Marcelo Caetano; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal, e "Oeste outra vez", de Erico Rassi. 

Quando sai a lista de indicados ao Oscar 2026?

Em 16 de dezembro, a academia hollywoodiana vai anunciar a lista de pré-indicados ao Oscar de filme internacional. O anúncio de quem de fato concorre à estatueta acontece no dia 22 de janeiro.

Nos Estados Unidos, "O agente secreto" é da Neon, distribuidora poderosa e influente, responsável pelo grande vencedor deste ano, "Anora", e que pode alavancar a campanha e emplacar um filme brasileiro na disputa logo depois da vitória de "Ainda estou aqui". Do outro lado do Atlântico, no Reino Unido, a distribuição é da Mubi, outra com poderio significativo.

