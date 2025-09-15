Adolescência e O Estúdio dominam Emmy 2025; veja os ganhadores
Prêmios do "Oscar da televisão" são entregues na noite deste domingo (14/9), direto de Los Angeles.
compartilheSiga no
A 77ª cerimônia do Emmy Awards foi realizada na noite desse domingo (14/9), no Peacock Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Considerado o Oscar da televisão, a premiação deste ano teve como principais concorrentes as obras Ruptura e O estúdio, da Apple TV+, cada um com 13 indicações nas categorias principais, e The white lotus, da HBO Max, com 11.
Desde que foi criada, em 2019, a Apple TV+ vem lançando produções com enredos originais que fazem sucesso entre a audiência e a crítica especializada. Ted Lasso e The morning show são alguns exemplos de séries que marcaram edições anteriores do Emmy, com diversas indicações e estatuetas. Em 2025, os seriados mais indicados à premiação são da plataforma: Ruptura e O estúdio dominam as categorias de drama e comédia, respectivamente.
Leia Mais
A HBO Max também foi destaque nas categorias de drama do Emmy. Com The white lotus, The pitt, The last of us e Hacks, o streaming recebeu 18 nomeações.
Confira os vencedores do Emmy 2025
DRAMA
Melhor série de drama
'Andor'
'A Diplomata'
'The Last of Us' 'Paradise'
'The Pitt' (VENCEDOR)
'Ruptura' 'Slow Horses'
'The White Lotus'
Atriz em série de drama
Kathy Bates, por 'Matlock'
Britt Lower, por 'Ruptura' (VENCEDORA)
Sharon Horgan, por 'Bad Sisters'
Bella Ramsey, por 'The Last of Us'
Keri Russell, por 'A Diplomata'
Ator em série de drama
Sterling K. Brown, por 'Paradise'
Gary Oldman, por 'Slow Horses'
Pedro Pascal, por 'The Last of Us'
Adam Scott, por 'Ruptura'
Noah Wyle, por 'The Pitt' (VENCEDOR)
Atriz coadjuvante em série de drama
Patricia Arquette, 'Ruptura'
Carrie Coon, 'The White Lotus'
Katherine LaNasa,
'The Pitt' (VENCEDORA)
Julianne Nicholson, 'Paraíso'
Parker Posey, 'The White Lotus'
Natasha Rothwell, 'The White Lotus'
Aimee Lou Wood, 'The White Lotus'
Ator coadjuvante em série de drama
Zach Cherry, 'Ruptura'
Walton Goggins, 'The White Lotus'
Jason Isaacs, 'The White Lotus'
James Marsden, 'Paraíso'
Sam Rockwell,
'The White Lotus'
Tramell Tillman, 'Ruptura' (VENCEDOR)
John Turturro, 'Ruptura'
Direção em série de drama
'Andor' (episódio 'Who Are You?')
'The Pitt' (episódio '6:00 P.M.')
'The Pitt' (episódio '7:00 A.M.')
'Ruptura' (episódio 'Chikhai Bardo')
'Ruptura' (episódio 'Cold Harbor')
'Slow Horses' (episódio 'Hello Goodbye') (VENCEDOR) 'The White Lotus' (episódio 'Amor Fati')
Roteiro de série de drama
'Andor' (episódio 'Welcome to the Rebellion') (VENCEDOR)
'The Pitt' (episódio '2:00 P.M.')
'The Pitt' (episódio '7:00 A.M.')
'Ruptura' (episódio 'Cold Harbor') 'Slow Horses' (episódio 'Hello Goodbye')
'The White Lotus' (episódio 'Full-Moon Party')
COMÉDIA
Melhor série de comédia
'Abbott Elementary'
'O Urso'
'Hacks'
'Ninguém Quer'
'Only Murders in the Building'
'Falando a Real'
'O Estúdio' (VENCEDOR)
'O que Fazemos nas Sombras'
Atriz em série de comédia
Kristen Bell, por 'Ninguém Quer'
Quinta Brunson, por 'Abbott Elementary'
Uzo Aduba, por 'The Residence'
Ayo Edebiri, por 'O Urso'
Jean Smart, por 'Hacks' (VENCEDORA)
Ator em série de comédia
Adam Brody, por 'Ninguém Quer'
Seth Rogen, por 'O Estúdio' (VENCEDOR)
Jason Segel, por 'Falando a Real'
Martin Short, por 'Only Murders in the Building' Jeremy Allen White, por 'O Urso'
Atriz coadjuvante em série de comédia
Liza Colón-Zaya, 'O Urso'
Kathryn Hahn, 'O Estúdio'
Hannah Einbinder, 'Hacks' (VENCEDORA)
Janelle James, 'Abbott Elementary'
Catherine O'Hara, 'O Estúdio'
Sheryl Lee Ralph, 'Abbott Elementary'
Jessica Williams, 'Falando a Real'
Ator coadjuvante em série de comédia
Ike Barinholtz, 'O Estúdio'
Colman Domingo, 'As Quatro Estações do Ano'
Harrison Ford, 'Falando a Real'
Jeff Hiller, 'Alguém em Algum Lugar' (VENCEDOR)
Ebon Moss-Bachrach, 'O Urso'
Michael Urie, 'Falando a Real'
Bowen Yang, 'SNL'
Direção em série de comédia
'O Urso' (episódio 'Napkins')
'Hacks' (episódio 'A Slippery Slope')
'Mid-Century Modern' (episódio 'Here's To You, Mrs. Schneiderman')
'The Rehearsal' (episódio 'Pilot's Code')
'O Estúdio' (episódio 'The Oner') (VENCEDOR)
Roteiro de série de comédia
'Abbott Elementary' (episódio 'Back To School')
'Hacks' (episódio 'A Slippery Slope')
'The Rehearsal' (episódio 'Pilot's Code')
'Somebody Somewhere' (episódio 'AGG')
'O Estúdio' (episódio 'The Promotion') (VENCEDOR)
'O Que Fazemos nas Sombras' (episódio 'The Finale')
MINISSÉRIE
Melhor minissérie
'Adolescência' (VENCEDOR)
'Black Mirror'
'Morrendo por Sexo'
'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais'
'Pinguim''
Atriz em minissérie ou filme para a TV
Cristin Milioti, por 'Pinguim' (VENCEDORA)
Meghann Fahy, 'As Sereias'
Michelle Williams, por 'Morrendo por Sexo'
Cate Blanchett, por 'Disclaimer'
Rashida Jones, 'Black Mirror'
Ator em minissérie ou filme para a TV
Colin Farrell, por 'Pinguim'
Stephen Graham, por 'Adolescência' (VENCEDOR)
Jake Gyllenhaal, 'Acima de Qualquer Suspeita'
Brian Tyree Henry, por 'Ladrões de Drogas'
Cooper Koch, por 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais'
Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV
Owen Cooper, 'Adolescência' (VENCEDOR)
Javier Bardem, 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais'
Ashley Walters, 'Adolescência'
Rob Delaney, 'Morrendo por Sexo'
Bill Camp, 'Acima de Qualquer Suspeita'
Peter Sarsgaard, 'Acima de Qualquer Suspeita'
Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV
Erin Doherty, 'Adolescência' (VENCEDORA)
Christine Tremarco, 'Adolescência'
Deirdre O'Connell, 'Pinguim'
Chloë Sevigny, 'Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais'
Jenny Slate, 'Morrendo por Sexo'
Ruth Negga, 'Acima de Qualquer Suspeita'
Direção em minissérie
'Adolescência' (VENCEDOR)
'Morrendo por Sexo' (episódio 'It's Not That Serious')
'Pinguim' (episódio 'Cent'anni')
'Pinguim' (episódio 'A Great or Little Thing') 'Sereias' (episódio 'Exile') 'Dia Zero'
Roteiro de minissérie
'Adolescência' (VENCEDOR)
'Black Mirror' (episódio 'Common People')
'Morrendo por Sexo' (episódio 'Good Value Diet Soda') 'Pinguim' (episódio 'A Great or Little Thing')
'Não Diga Nada' (episódio 'The People in the Dirt')
VARIEDADES
Melhor série de variedades roteirizada
Last Week Tonight with John Oliver (VENCEDOR)
Saturday Night Live
Melhor reality de competição
The Amazing Race
RuPaul's Drag Race Survivor
Top Chef
The Traitors (VENCEDOR)
Melhor programa especial de variedades
The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar
Beyoncé Bowl
The Oscars
SNL50: The Anniversary Special (VENCEDOR)
SNL50: The Homecoming Concert
Melhor roteiro de série de variedades
The Daily Show Last Week Tonight with John Oliver (VENCEDOR)
Saturday Night Live
Melhor talk show
The Daily Show Jimmy Kimmel Live!
The Late Show with Stephen Colbert (VENCEDOR)