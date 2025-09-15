A disputa entre 'Manas' e 'O Agente Secreto' nas redes sociais por indicação brasileira ao Oscar

A escolha do indicado brasileiro ao Oscar de Melhor Filme Internacional para 2026 está gerando uma disputa entre os longas O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, e Manas, de Marianna Brennand.

O debate atingiu as redes sociais de forma intensa, com centenas de comentários no perfil oficial da Academia Brasileira de Cinema no Instagram e uma polêmica envolvendo a atriz Fernanda Torres.

A decisão sobre o representante do Brasil será anunciada nesta segunda-feira (15/9) pela Academia.

Além de Manas e O Agente Secreto são candidatos Baby, de Marcelo Caetano; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; O Último Azul, de Gabriel Mascaro; e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi.

Quando a short-list com os possíveis indicados foi divulgada, O Agente Secreto parecia ser o favorito, por ter vencido quatro prêmios no Festival de Cannes, incluindo o de Melhor Ator para Wagner Moura e o de Melhor Diretor para Kléber Mendonça Filho.

Nos últimos dias, contudo, Manas surgiu como um forte concorrente. Parte do impulso veio após o ator americano Sean Penn se tornar produtor executivo da obra, para ampliar sua visibilidade.

O longa foi exibido em Los Angeles no último final de semana, com a presença de Penn, da atriz Julia Roberts e outras personalidades de Hollywood, incluindo membros votantes da Academia, que decide os vencedores do Oscar.

Além disso, empresários assinaram uma carta em apoio à candidatura do filme, que tem Dira Paes no elenco. O texto distribuído pela assessoria de imprensa da distribuidora Vibra Energia (antiga BR Distribuidora) reuniu a assinatura de mais de 70 empresários de diversos ramos pela escolha de Manas.

O longa retrata a realidade da violência sexual contra meninas na Ilha de Marajó, no Pará, e já conquistou 28 prêmios desde a estreia mundial no Festival de Veneza, em agosto de 2024.

Na cidade italiana, foi agraciado com o Directors Award, a principal honraria da Giornate degli Autori, uma seção paralela independente do Festival de Veneza.

"O filme lança luz sobre a urgência de enfrentar a violência contra mulheres e crianças, realidade dolorosa e ainda silenciada no Brasil e no mundo sem distinção de classe social ou fronteiras", diz a carta, assinada por representantes de companhias como Magazine Luiza, Vale, LinkedIn, MRV e outras.

O documento também foi endossado por empresas da família Brennand, ligadas aos setores de energia, vidros e imóveis.

Getty Images Dira Paes, Marianna Brennand, Julia Roberts e Sean Penn na exibição de "Manas" em Los Angeles

No X, antigo Twitter, internautas promoveram a hashtag #OAgenteSecretoNoOscar. Nas postagens da Academia, comentários pedem que o longa de Kléber Mendonça Filho seja o escolhido. "Queremos Agente Secreto, não apoiamos o lobby milionário por trás de Manas", diz um perfil.

"Me nego a acreditar que no momento em que o nosso cinema está em evidência, a Academia possa sequer pensar na não indicação de O Agente Secreto! Seria muito desrespeito", diz outro comentário.

Em maio, O Agente Secreto fez história ao levar quatro prêmios para casa no Festival de Cannes, dois na competição oficial, e dois em premiações comandadas por júris paralelos.

O filme se passa na cidade de Recife em 1977 e acompanha Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Reprodução/Instagram Fernanda Torres se retratou após um post em que celebrava o apoio de Sean Penn a 'Manas'

A disputa sobrou até para a atriz Fernanda Torres, que teve que usar suas redes sociais para se retratar após um post em que celebrava o apoio de Sean Penn a Manas ser criticado no X.

"Meu post sobre o Manas não era campanha para escolher ninguém para o Oscar, e acho que um filme ser escolhido não significa que o outro foi rejeitado. Desculpe qualquer mal-entendido, sou a favor de todos", disse em um vídeo no domingo (15/9).

Na postagem que causou a polêmica, a atriz afirmou estar feliz pelo longa de Marianna Brennand ter sido abraçado por Penn. "O Penn foi o primeiro a abraçar o Ainda Estou Aqui, quando desembarcamos em Los Angeles. O Manas merece demais", escreveu.