Onde assistir às séries premiadas no Emmy 2025

'Andor', 'Ruptura', 'Pinguim', 'Adolescência', 'O Estúdio' e 'The Pitt' estão entre os grandes vencedores.

BBC
BBC
Repórter
15/09/2025 10:51 - atualizado em 15/09/2025 10:52

Hannah Einbinder e Jean Smart ganharam prêmios por crédito: Getty Images

A cerimônia do Emmy Awards — premiação do melhor da TV nos Estados Unidos — foi realizada em Los Angeles no domingo (14/9), com The Pitt, Ruptura, Medíocres e Adolescência entre os programas mais premiados.

A série de comédia O Estúdio bateu o recorde de maior número de vitórias para uma comédia em uma única temporada, com 13 troféus.

Veja a lista completa de vencedores e indicados da maior noite da televisão dos EUA. E confira também em quais plataformas esses programas estão disponíveis no Brasil.

Os grandes vencedores da noite

Melhor série de drama

  • VENCEDORA: The Pitt (HBO Max)
  • Andor (Disney+)
  • A Diplomata (Netflix)
  • The Last of Us (HBO Max)
  • Paradise (Disney+)
  • Ruptura (Apple TV+)
  • Slow Horses (Apple TV+)
  • The White Lotus (HBO Max)

Melhor série de comédia

  • VENCEDORA: O estúdio (Apple TV+)
  • Abbott Elementary (Disney+)
  • O Urso (Disney+)
  • Medíocres (HBO Max)
  • Ninguém Quer (Netflix)
  • Only Murders in the Building (Disney+)
  • Falando a Real (Apple TV+)
  • What We Do in the Shadows (Disney+)

Melhor minissérie ou antologia

  • VENCEDORA: Adolescência (Netflix)
  • Black Mirror (Netflix)
  • Morrendo por Sexo (Disney+)
  • Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
  • Pinguim (HBO Max)

Melhor ator em série de drama

  • VENCEDOR: Noah Wyle - The Pitt (HBO Max)
  • Sterling K Brown - Paradise (Disney+)
  • Gary Oldman - Slow Horses (Apple TV+)
  • Pedro Pascal - The Last of Us (HBO Max)
  • Adam Scott - Ruptura (Apple TV+)

Melhor atriz em série de drama

  • VENCEDORA: Britt Lower - Ruptura (Apple TV+)
  • Kathy Bates - Matlock (CBS)
  • Sharon Horgan - Mal de Família (Apple TV+)
  • Bella Ramsey - The Last of Us (HBO Max)
  • Keri Russell - A Diplomata (Netflix)

Melhor ator em série de comédia

  • VENCEDOR: Seth Rogen - O Estúdio (Apple TV+)
  • Adam Brody - Ninguém Quer (Netflix)
  • Jason Segel - Falando a Real (Apple TV+)
  • Martin Short - Only Murders in the Building (Disney+)
  • Jeremy Allen White - O Urso (Disney+)

Melhor atriz em série de comédia

  • VENCEDORA: Jean Smart - Medíocres (HBO Max)
  • Uzo Aduba - Assassinato na Casa Branca (Netflix)
  • Kristen Bell - Ninguém Quer (Netflix)
  • Quinta Brunson - Abbott Elementary (Disney+)
  • Ayo Edebiri - O Urso (Disney+)

Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para TV

  • VENCEDOR: Stephen Graham - Adolescência (Netflix)
  • Colin Farrell - Pingum (HBO Max)
  • Jake Gyllenhaal - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+)
  • Bryan Tyree Henry - Ladrões de Drogas (Apple TV+)
  • Cooper Koch - Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)

Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para TV

  • VENCEDORA: Cristin Milioti - Pinguim (HBO Max)
  • Cate Blanchett - Disclaimer (Apple TV+)
  • Meghan Fehy - Sereias (Netflix)
  • Rashidah Jones - Black Mirror (Netflix)
  • Michelle Williams - Morrendo por Sexo (Disney+)
Hannah Einbinder e Jean Smart ganharam prêmios por "Medíocres"

Melhor ator coadjuvante em série de drama

  • VENCEDOR: Tramell Tillman - Severance (Apple TV+)
  • Zach Cherry - Ruptura (Apple TV+)
  • Walton Goggins - The White Lotus (HBO Max)
  • Jason Isaacs - The White Lotus (HBO Max)
  • James Marsden - Paradise (Disney+)
  • Sam Rockwell -The White Lotus (HBO Max)
  • John Turturro - Ruptura (Apple TV+)

Melhor atriz coadjuvante em série de drama

  • VENCEDORA: Katherine LaNasa - The Pitt (HBO Max)
  • Patricia Arquette - Ruptura (Apple TV+)
  • Carrie Coon - The White Lotus (HBO Max)
  • Julianne Nicholson - Paradise (Disney+)
  • Parker Posey - The White Lotus (HBO Max)
  • Natasha Rothwell - The White Lotus (HBO Max)
  • Aimee Lou Wood - The White Lotus (HBO Max)

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

  • VENCEDOR: Jeff Hiller - Alguém em Algum Lugar (HBO Max)
  • Ike Barinholtz - O Estúdio (Apple TV+)
  • Colman Domingo - As Quatro Estações do Ano (Netflix)
  • Harrison Ford - Falando a Real (Apple TV+)
  • Ebon Moss-Bachrach - O Urso (Disney+)
  • Michael Urie - Falando a Real (Apple TV+)
  • Bowen Yang - Saturday Night Live (não está disponível para streaming no Brasil)

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

  • VENCEDORA: Hannah Einbinder - Medíocres (HBO Max)
  • Liza Colón-Zayas - O Urso (Disney+)
  • Kathryn Hahn - O Estúdio (Apple TV+)
  • Janelle James - Abbott Elementary (Disney+)
  • Catherine O'Hara - O Estúdio (Apple TV+)
  • Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary (Disney+)
  • Jessica Williams - Shrinking (Apple TV+)

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou antologia

  • VENCEDOR: Owen Cooper - Adolescência (Netflix)
  • Javier Bardem - Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
  • Bill Camp - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+)
  • Rob Delaney - Morrendo por Sexo (Disney+)
  • Peter Sarsgaard - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+)
  • Ashley Walters - Adolescência (Netflix)

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou antologia

  • VENCEDORA: Erin Doherty - Adolescência (Netflix)
  • Ruth Negga - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+)
  • Deirdre O'Connell - Pinguim (HBO Max)
  • Chloë Sevigny - Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
  • Jenny Slate - Morrendo por Sexo (Disney+)
  • Christine Tremarco - Adolescência (Netflix)
Seth Rogen
Getty Images
"O Estúdio", de Seth Rogen, foi uma das mais premiadas

Melhor programa de competição

  • VENCEDOR: The Traitors (Claro TV+)
  • The Amazing Race (Não está disponível para streaming)
  • RuPaul's Drag Race (WOW Presents Plus, Paramount+, Claro TV+)
  • Survivor (Não está disponível para streaming)
  • Top Chef (Não está disponível para streaming)

Melhor roteiro de programa de variedades

  • VENCEDOR: Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)
  • Saturday Night Live (não está disponível para streaming no Brasil)

Melhor talk show

  • VENCEDOR: The Late Show with Stephen Colbert (não está disponível para streaming no Brasil)
  • The Daily Show (não está disponível para streaming no Brasil)
  • Jimmy Kimmel Live! (não está disponível para streaming no Brasil)

Melhor roteiro em série de drama

  • VENCEDOR: Dan Gilroy - Andor (Disney+)
  • Joe Sachs - The Pitt (HBO Max)
  • R. Scott Gemmill - The Pitt (HBO Max)
  • Dan Erickson - Ruptura (Apple TV+)
  • Will Smith - Slow Horses (Apple TV+)
  • Mike White - The White Lotus (HBO Max)

Melhor roteiro em série de comédia

  • VENCEDOR: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - O Estúdio (Apple TV+)
  • Quinta Brunson - Abbott Elementary (Disney+)
  • Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky - Medíocres (HBO Max)
  • Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola - O Ensaio (HBO Max)
  • Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett - Alguém em Algum Lugar (HBO Max)
  • Sam Johnson, Sarah Naftalis, Paul Simms - O Que Fazemos nas Sombras (Disney+)

Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para TV

  • VENCEDOR: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescência (Netflix)
  • Charlie Brooker, Bisha K. Ali - Black Mirror (Netflix)
  • Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether - Morrendo por Sexo (Disney+)
  • Lauren LeFranc - Pinguim (HBO Max)
  • Joshua Zetumer - Não Diga Nada (Disney+)

Melhor direção em série de drama

  • VENCEDOR: Adam Randall, Slow Horses (Apple TV+)
  • Janus Metz, Andor (Disney+)
  • Amanda Marsalis, The Pitt (HBO Max)
  • John Wells, The Pitt (HBO Max)
  • Jessica Lee Gagné, Ruptura (Apple TV+)
  • Ben Stiller, Ruptura (Apple TV+)
  • Mike White, The White Lotus (HBO Max)

Melhor direção em série de comédia

  • VENCEDOR: Seth Rogen, O Estúdio (Apple TV+)
  • Ayo Edebiri, O Urso (Disney+)
  • Lucia Aniello, Medíocres (HBO Max)
  • James Burrows, Modernos de Meia Idade (Disney+)
  • Nathan Fielder, O Ensaio (HBO Max)

Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para TV

  • VENCEDOR: Philip Barantini, Adolescência (Netflix)
  • Shannon Murphy, Morrendo por Sexo (Disney+)
  • Helen Shaver, Pinguim (HBO Max)
  • Jennifer Getzinger, Pinguim (HBO Max)
  • Nicole Kassell, Sereias (Netflix)
  • Lesli Linka Glatter, Dia Zero (Netflix)

Melhor roteiro de programa de variedades

  • VENCEDOR: Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)
  • The Daily Show (não está disponível para streaming no Brasil)
  • Saturday Night Live (não está disponível para streaming no Brasil)

Tópicos relacionados:

cultura emmy premio streaming

