MÚSICA E POLÍTICA

Junior Lima, da dupla com Sandy, grita contra anistia no The Town

Manifestação do cantor faz referência a movimentação de parlamentares da oposição que buscam pautar e aprovar um projeto de lei para anistiar Bolsonaro e aliados

15/09/2025 08:34

Júnior Lima, irmão de Sandy, grita contra anistia no The Town
Júnior Lima, irmão de Sandy, grita contra anistia no The Town crédito: Reprodução/Redes sociais

O cantor Junior Lima, filho de Xororó e irmão de Sandy, se manifestou contra a anistia durante apresentação no penúltimo dia do festival The Town, no sábado (14/9). "Anistia é o car*lh*, p*orr*", disse o artista no palco. A declaração de Junior foi aplaudida pelos fãs.

A manifestação do cantor faz referência a movimentação de parlamentares da oposição que buscar pautar e aprovar um projeto de lei para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime de prisão em regime inicialmente fechado, e aos condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Rejeição e apoio a anistia, segundo o Datafolha

A maioria dos brasileiros é contra o Congresso Nacional aprovar uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (14/9), a ideia é rejeitada por 54%, enquanto 39% a defendem.

Bolsonaro foi condenado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Os números:

  • Rejeitam a anistia: 54%
  • Apoiam a anistia: 39%
  • Indiferentes ao assunto: 2%
  • Não souberam: 4%

A pesquisa também mostra que 61% dos entrevistados são contrários a qualquer tipo de perdão aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Outros 33% são a favor, 5% não sabem e 1% são indiferentes.

