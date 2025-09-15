Junior Lima, da dupla com Sandy, grita contra anistia no The Town

O cantor Junior Lima, filho de Xororó e irmão de Sandy, se manifestou contra a anistia durante apresentação no penúltimo dia do festival The Town, no sábado (14/9). "Anistia é o car*lh*, p*orr*", disse o artista no palco. A declaração de Junior foi aplaudida pelos fãs.

A manifestação do cantor faz referência a movimentação de parlamentares da oposição que buscar pautar e aprovar um projeto de lei para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime de prisão em regime inicialmente fechado, e aos condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

O Junior da Sandy mandando um “Anistia é o caralho!” no The Town. Não decepciona nunca. #JuniorNoCanalBis pic.twitter.com/cK0B7UAEHH — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) September 14, 2025

Rejeição e apoio a anistia, segundo o Datafolha

A maioria dos brasileiros é contra o Congresso Nacional aprovar uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (14/9), a ideia é rejeitada por 54%, enquanto 39% a defendem.

Bolsonaro foi condenado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Os números:

Rejeitam a anistia: 54%

Apoiam a anistia: 39%

Indiferentes ao assunto: 2%

Não souberam: 4%

Leia Mais Planalto pede, mas não vê força em ministros do Centrão para barrar anistia Governo ameaça cortar cargos de quem votar a favor da anistia de Bolsonaro Por anistia, bolsonarismo aguarda Tarcísio em Brasília contra ‘refugada’ de Motta

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa também mostra que 61% dos entrevistados são contrários a qualquer tipo de perdão aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Outros 33% são a favor, 5% não sabem e 1% são indiferentes.