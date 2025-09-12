Assine
Por anistia, bolsonarismo aguarda Tarcísio em Brasília contra ‘refugada’ de Motta

Com Bolsonaro já condenado, Tarcísio deve ir a Brasília na próxima semana para nova rodada de articulações pela anistia

João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
12/09/2025 02:06

Com a condenação de Jair Bolsonaro confirmada no STF, deputados e senadores bolsonaristas aguardam ansiosamente a volta de Tarcísio de Freitas a Brasília, prevista para a semana que vem.

Sonhando em ver a anistia votada na Câmara na próxima semana, ainda sob o calor da sentença do Supremo, os parlamentares do PL querem Tarcísio em campo na capital em um novo round de articulações e pressão sobre Hugo Motta, seu correligionário no Republicanos.

“A primeira vinda [na semana passada] foi um bom cartão de visitas, mas agora o julgamento já acabou e Tarcísio tem que ajudar a evitar qualquer refugada do presidente”, disse um deputado do PL próximo a Bolsonaro.

Motta afirmou nos últimos dias que não há previsão de pautar a anistia ou de indicar o relator do texto e deixou ressabiados alguns dos aliados mais ansiosos do ex-presidente. A expectativa é que um cronograma mais exato e o tamanho da real disposição de Motta sejam conhecidos na próxima reunião do colégio de líderes da Câmara.

guilherme-amado

