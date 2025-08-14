The Town movimenta turismo e economia de São Paulo

Nos próximos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, São Paulo (SP) recebe um dos maiores festivais de música do Brasil. O The Town 2025 será realizado no Autódromo de Interlagos e terá atrações como Mariah Carey, Green Day, Iggy Pop, Backstreet Boys, Katy Perry e Travis Scott. As informações são do G1.

De acordo com Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Nacional Inn Jaraguá São Paulo, eventos como o The Town ajudam a aquecer a economia da cidade como um todo.



“Quando um festival atrai meio milhão de pessoas para uma cidade, o impacto é imediato. São Paulo já é naturalmente movimentada, mas com um evento desse porte, a movimentação eleva. A cidade inteira entra no ritmo: aeroportos, rodoviárias, táxis, apps de transporte, bares e restaurantes”, analisa.

Para a rede hoteleira, o profissional afirma que os hotéis precisam estar preparados para receber um público variado nesses períodos. “Tem quem venha só pro show e volte no mesmo dia e tem quem aproveite para fazer turismo completo em São Paulo”, acrescenta.

Por isso, o planejamento dos hotéis deve começar com bastante antecedência, prevendo operações especiais, reforço nas equipes de atendimento e adequações na estrutura de serviços.

“Em momentos de grande fluxo como o The Town, é preciso focar em agilidade. Na rede Nacional Inn, investimentos em treinamento de equipe e em processos otimizados. Cada funcionário deve saber como agir diante da lotação máxima. Além disso, o aumento de estrutura é pensado com antecedência. Reforço no café da manhã, check-in otimizado, canais digitais mais ativos e comunicação clara com os hóspedes são algumas das ações que podem ajudar a manter a qualidade do atendimento” detalha.

Ainda de acordo com o diretor da rede, por se tratar de um festival com mais de 500 artistas, realizado em datas diferentes e que atrai públicos diversos, o The Town gera um efeito prolongado na demanda por hospedagem. Essa distribuição permite que a cidade receba os visitantes de forma mais espaçada, o que tende a aumentar o tempo médio de permanência e manter a ocupação elevada por mais dias.

“As reservas costumam começar com bastante antecedência, e as unidades da capital operam com ocupação quase total nos dias do festival”, afirma.

Turismo musical



O diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis ressalta que o turismo musical tem impacto significativo nas dinâmicas urbanas, especialmente em cidades como São Paulo, onde a presença da cultura é constante. Eventos de grande porte ampliam esse movimento ao atrair um público diverso, com diferentes estilos, faixas etárias e perfis, o que contribui para manter a cidade ativa e movimentada.

“O The Town é um festival extremamente plural de música, e essa pluralidade se reflete no turismo. Cada fã que chega a São Paulo é também um visitante que consome, circula, registra e compartilha. Isso fortalece não só o turismo cultural, mas também o gastronômico, o de compras e até o corporativo, porque muita gente acaba voltando à cidade depois por outros motivos”, analisa.

Para o setor hoteleiro, esse tipo de evento representa uma oportunidade de criar conexões com todos os públicos. “A hospedagem deixa de ser apenas uma necessidade prática e passa a fazer parte da experiência. Quando o hóspede sente que está sendo bem acolhido, a lembrança que ele leva vai muito além do show. É assim que o turismo musical se torna não só uma tendência, mas uma peça-chave para o desenvolvimento do trade turístico de São Paulo”, conclui.

Para saber mais, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-nacionalinn-jaragua-sao-paulo