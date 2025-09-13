Planalto pede, mas não vê força em ministros do Centrão para barrar anistia

Apesar de ter pedido que ministros de União Brasil, PSD e PP entrassem em campo para tentar frear a aprovação da anistia, o governo não acredita que eles terão força política para convencer os partidos e as bancadas a desembarcarem do apoio ao projeto.

As bancadas do União e do PP, que têm como ministros André Fufuca, dos Esportes, e Celso Sabino, do Turismo, vêm pressionando os dois a deixar os cargos no governo. Nesse cenário, a avaliação é que Sabino e Fufuca não teriam amplo poder de articulação para uma mudança significativa quanto à anistia.

O PSD, que tem três ministérios na Esplanada — Minas e Energia, Agricultura e Pesca — era a esperança do governo Lula. A entrada de Tarcísio de Freitas na articulação pela anistia com vistas em 2026, contudo, mudou o cenário no partido de Gilberto Kassab, aliado de primeira hora e secretário de Tarcísio o PSD. Kassab já declarou que se o governador paulista for candidato à Presidência, o PSD iria apoiá-lo.