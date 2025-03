O americano Sean Baker, de 53 anos, vencedor do Oscar de Melhor Direção assina "Anora", indicado a seis Oscars em 2025. O filme conta a história de Anora, jovem profissional do sexo que trabalha em Nova York. Ela se casa com o filho de um oligarca russo, mas os pais dele desaprovam o relacionamento e viajam aos EUA para cancelar o casamento. Em 2024, o longa de Baker levou a Palma de Ouro em Cannes (foto). Loic Venance/AFP

O americano Brady Corbet, de 36 anos, assina "O brutalista", foi indicado a 10 estatuetas douradas em 2025. Filme conta a história de arquiteto húngaro que migra para os EUA após a Segunda Guerra e recebe a proposta de um magnata para criar projeto grandioso que impactará os EUA. Com o longa, Corbert ganhou o Globo de Ouro 2025 de Melhor Direção (foto) e o Leão de Prata, na mesma categoria, no Festival de Veneza, em 2024. Robyn Beck/AFP

Também roteirista, a francesa Coralie Fargeat, de 48 anos, foi a única mulher na disputa pela estatueta de Melhor Direção. O filme "A substância", nomeado a cinco Oscars em 2025, conta a história de atriz famosa considerada velha, demitida da TV. Deprimida, submete-se a tratamento que lhe promete a versão mais jovem de si mesma, por meio de droga clandestina de replicação celular, e vive momentos de terror. Em 2024, Coralie ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cannes (foto) por "A substância". Sameer Al-Doumy/AFP

O francês Jacques Audiard, de 72 anos, assina "Emilia Pérez", que recebeu o maior número de nomeações (13) ao Oscar 2025 em 2025. Falado em espanhol, o filme conta a história de chefão de um cartel mexicano do crime que decide se aposentar, sumir do radar das autoridades e de seu mundo. O que ele deseja, na realidade, é se assumir como Emilia Pérez, sua verdadeira identidade transexual. Audiard recebeu quatro Globos de Ouro por "Emilia", além do Prêmio do Júri em Cannes (foto). Roteirista e cineasta, o francês já ganhou vários César em seu país e a Palma de Ouro em Cannes por "Deepan" (2015). Etienne Laurent/AFP