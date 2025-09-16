Wagner Moura celebra escolha de ‘O agente secreto’ na disputa do Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Após a escolha de “O agente secreto”, novo longa de Kleber Mendonça Filho, pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar, o ator Wagner Moura comemorou o feito. O protagonista do filme celebrou a boa safra do cinema nacional e prometeu representar o país no mundo do cinema.

“Estamos todos muito felizes e gratos com a decisão da Academia, sobretudo considerando a extraordinária safra de filmes brasileiros que concorreram esse ano — todos excelentes! Agora nós vamos trabalhar para honrar essa confiança, fazendo o melhor que pudermos para representar bem nosso país, nosso cinema, nossa cultura mundo afora”, declarou.

A shortlist dos indicados será divulgada no dia 16 de dezembro, e os cinco finalistas que disputam a estatueta serão conhecidos em 22 de janeiro de 2026. Essa pode ser a segunda vez consecutiva de um representante brasileiro na premiação, feito que só aconteceu entre 1998 e 1999. A cerimônia de premiação acontece em 15 de março, em Los Angeles.

Para o diretor Kleber Mendonça Filho, a seleção já é um passo importante. “Nossa campanha começou em maio, no Festival de Cannes, e agora segue mais forte ainda. Grande abraço por todo o apoio popular e para o comitê de seleção pela confiança a esse filme que acaba de começar a ser visto no Brasil”, agradeceu.

“Que honra o reconhecimento da Academia Brasileira de Cinema e a indicação para representar o Brasil no Oscar. Estou orgulhosa do filme que fizemos e da nossa trajetória. Trabalharemos muito para levarmos ‘O Agente Secreto’ o mais longe possível, representando a força do cinema brasileiro e de Pernambuco no mundo”, celebrou a produtora Emilie Lesclaux.

Trajetória internacional e expectativa para o Oscar

‘O agente secreto’ tem percorrido uma extensa rota em festivais de prestígio. Já passou por Cannes — onde venceu três prêmios, incluindo Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho —, Sydney, Lima, Melbourne, Telluride e outros. Agora, parte para exibições em San Sebastián, Londres, Zurique e Nova York, com direito a sessões especiais apresentadas por nomes como Walter Salles.

Além do circuito de festivais, “O Agente Secreto” já tem distribuição confirmada em mais de 90 países, incluindo China, México, Coreia do Sul, Índia e Reino Unido. Nos EUA, estreia em novembro pela Neon, mesma distribuidora de “Anora”, vencedor da Palma de Ouro e do Oscar neste ano.

No Brasil, o longa estreia oficialmente em 6 de novembro. A escolha de “O Agente Secreto” ocorreu em meio a um debate acalorado nas redes sociais, que também apontavam o longa “Manas”, de Marianna Brennand, como forte candidato. Apesar da polêmica, a repercussão internacional do filme de Kleber Mendonça Filho pesou na decisão. A imprensa estrangeira já especula indicações em outras categorias além de filme internacional, como roteiro, direção e ator para Wagner Moura.

Também estavam pré-selecionados para tentar a vaga brasileira os filmes "O último azul", de Gabriel Mascaro; "Baby", de Marcelo Caetano; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal, e "Oeste outra vez", de Erico Rassi.

Quais filmes brasileiros já concorreram ao Oscar?