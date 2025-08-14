Assine
CINEMA NACIONAL

Veja os 16 filmes que podem representar o Brasil no Oscar 2026

Kleber Mendonça Filho, Daniel Rezende, Gabriel Mascaro e Esmir Filho estão entre os diretores na disputa pelo maior prêmio do cinema

Folhapress - Notícias
14/08/2025 14:35 - atualizado em 14/08/2025 15:02

Ambientada em Recife nos anos 1970, durante a ditadura militar, a trama acompanha o personagem Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia que se muda de São Paulo para a capital pernambucana com a intenção de recomeçar sua vida.
Ambientada em Recife nos anos 1970, durante a ditadura militar, a trama de "O agente secreto" acompanha o personagem Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia que se muda de São Paulo para a capital pernambucana com a intenção de recomeçar sua vida. crédito: Divulgação/Victor Jucá

"O Agente Secreto"  e "O Filho de Mil Homens" estão entre os selecionados para concorrer à indicação brasileira para melhor filme internacional no Oscar de 2026. A lista de 16 nomes, anunciada nessa quinta-feira (15/8) pela Academia Brasileira de Cinema, também conta com "Homem com H", "O Último Azul" e "Vitória".

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, estreou em maio de 2025 no Festival de Cannes, onde ganhou os prêmios de melhor ator, Wagner Moura, e melhor diretor. Desde então, acumula prêmios e homenagens em diversos festivais.  

  

Produzido pela Netflix, "O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende, é inspirado pelo sucesso literário homônimo, escrito por Valter Hugo Mãe. O elenco conta com Rodrigo Santoro como o pescador Crisóstomo.

"O Último Azul", de Gabriel Mascaro, também foi premiado no circuito internacional, levando a segunda maior láurea do Festival de Berlim. O filme distópico imagina um Brasil que despacha idosos para supostas colônias. Uma mulher, prestes a ser exilada, parte em uma jornada pelos rios amazônicos.

Bituca e Ney Matogrosso

"Homem com H", cinebiografia de Ney Matogrosso dirigida por Esmir Filho, também concorre à indicação brasileira no Oscar 2026. Jesuíta Barbosa interpreta o artista durante diferentes fases de sua vida e carreira, desde o surgimento do grupo Secos e Molhados aos dias atuais. "Milton Bituca Nascimento" também é uma homenagem a uma figura lendária na música brasileira. Dirigido por Flavia Moraes, o documentário acompanha a turnê de despedida de Milton Nascimento.

"Baby", de Marcelo Caetano, também estreou no Festival de Cannes, durante mostra paralela em 2024. O filme se passa no centro de São Paulo e conta a história da paixão conflituosa entre um ex-detento e um garoto de programa.

Também está na lista "A Melhor Mãe do Mundo", de Anna Muylaert, que tem Shirley Cruz, Luedji Luna e Seu Jorge no elenco. Já "Vitória", dirigido por Andrucha Waddington, é protagonizado por Fernanda Montenegro, que interpreta uma mulher idosa que arrisca a vida para denunciar um esquema de tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

A comissão de seleção da Academia Brasileira de Cinema divulgará o título escolhido para representar o Brasil no Oscar em 15 de setembro.

Quais são os 16 filmes brasileiros na corrida pelo Oscar 2026? Veja a lista completa:

  

- "A Melhor Mãe do Mundo", de Anna Muylaert

- "A Praia do Fim do Mundo", de Petrus Cariry

- "Baby", de Marcelo Caetano

- "Homem com H", de Esmir Filho

- "Kasa Branca", de Luciano Vidigal

- "Malu", de Pedro Freire

- "Manas", de Marianna Brennand

- "Milton Bituca Nascimento", de Flavia Moraes

- "O Agente Secreto", de Kleber de Mendonça Filho

- "O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende

- "O Último Azul", de Gabriel Mascaro

- "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi

- "Os Enforcados", de Fernando Coimbra

- "Retrato de um Certo Oriente", de Marcelo Gomes

- "Um Lobo entre os Cisnes", de Marcos Schechtman e Helena Varvaki

- "Vitória", de Andrucha Waddington

