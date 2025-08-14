'The life of a showgirl': novo álbum de Taylor Swift estreia em outubro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Taylor Swift revelou, nessa quarta-feira (13/8), a capa de seu 12º álbum de estúdio, chamado "The life of a showgirl". O trabalho foi anunciado na terça-feira, em uma prévia da participação da cantora no podcast "New Heights", comandado por Travis Kelce, namorado da Loirinha. O novo visual traz uma estética burlesca e sensual, com cores predominantemente verde e laranja.

O novo álbum será disponibilizado no dia 3 de outubro e contará com 12 faixas inéditas. O primeiro single será “The life of a showgirl”, uma parceria com Sabrina Carpenter.

Qual o nome do novo álbum de Taylor Swift?

“The life of a showgirl” foi escrito durante os shows da “The eras tour” na Europa. As apresentações quebraram diversos recordes, com a cantora voando entre as datas para gravar e, portanto, incorporando verdadeiramente o título do álbum, 'The Life of a Showgirl'.

A cantora descreveu as músicas como “o que aconteceu por trás das cortinas”. "Este álbum é sobre o que se passava nos bastidores da minha vida pessoal durante a tour, que foi tão exuberante, elétrica e vibrante", explicou.

"Ele vem do lugar mais contagiante, alegre, selvagem e dramático em que eu estava na minha vida. Essa efervescência está presente neste disco”, declarou.

Qual é o tema da capa?

Segundo Taylor, a capa do álbum tem como tema "o fim do meu dia". "O meu dia termina comigo numa banheira", contou no podcast do namorado.

O laranja foi escolhido porque é uma cor que lhe dá energia.

O que podemos esperar?

Ao invés de um álbum mais triste e introspectivo, Taylor promete um álbum mais otimista. "Este é o disco que eu queria fazer há muito tempo. Cada música está neste álbum por centenas de razões, sabem? Não se podia tirar uma e ser o mesmo álbum. Não se podia acrescentar uma e ser o mesmo álbum. Está tudo certo", explicou.

"A vida é mais otimista", disse.

Quais as músicas de ‘The life of a showgirl?’

'The Fate of Ophelia’ ‘Elizabeth Taylor’ ‘Opalite’ ‘Father Figure’ ‘Eldest Daughter’ ‘Ruin the Friendship’ ‘Actually Romantic’ ‘Wi$h Li$t’ ‘Wood’ ‘Cancelled!’ ‘Honey’ ‘The Life of a Showgirl’ com a Sabrina Carpenter

Quem produziu o trabalho?

'The Life of a Showgirl' é produzido por Taylor Swift com Max Martin e Shellback, com quem ela já colaborou em álbuns como “Red”, “1989” e “Reputation”. Para a cantora, Martin é como um "mentor".

Ela destacou que a parceria com os dois ajudaram a criar grandes músicas de sua carreira, como “'We Are Never Getting Back Together",”'Shake It Off", “Blank Space" e “Delicate”.

Taylor não prepara surpresas

Ao contrário do que ocorreu com “The torture poets department”, o novo álbum não terá faixas bônus. “Não é como o ‘The Tortured Poets Department’, em que eu dizia: 'Aqui está um depósito de dados de tudo o que eu pensei ou senti em dois ou três anos. Aqui estão 31 músicas'. Este tem 12. Não há uma 13ª, não há uma 14ª, não há outras a caminho", garantiu.

O novo álbum terá quatro variações de capa, todas com arte especial, livretos, cartões de fotos e mais. No entanto, a lista de faixas permanece inalterada, com as mesmas 12 músicas.

Cantora fará nova turnê?

Swift ainda não revelou se planeja fazer shows ou uma turnê de divulgação de "The Life of a Showgirl". Em dezembro de 2024, ela terminou a turnê mundial “The Eras Tour”, que arrecadou US$ 2,2 milhões em bilheteria, sendo a turnê com maior lucro de todos os tempos.