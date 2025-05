Taylor Swift compra de direito das gravações dos seus seis primeiros álbuns

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nesta sexta-feira (30), a cantora Taylor Swift anunciou que finalmente comprou de volta o direito sobre as gravações master de seus seis primeiros álbuns. Com isso, a Loirinha passa a ter controle total sobre todo o seu catálogo musical – um marco inédito em sua carreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taylor Swift (@taylorswift)

A artista perdeu os direitos sobre as obras em 2019, quando a gravadora Big Machine, responsável por lançar seus primeiros discos, vendeu o acervo para o empresário musical Scooter Braun. Na época, Taylor descreveu a venda como seu “pior pesadelo” e revelou que não teve a chance de adquirir suas próprias músicas.

Desde 2021, Taylor vem relançando os álbuns originalmente gravados pela Big Machine em versões regravadas, conhecidas como Taylor’s Version. O acervo foi vendido por US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão). Agora, com a recompra das gravações originais, ela sela um capítulo importante de sua trajetória como artista independente e dona de sua própria obra.

Agora, ela compartilhou a conquista com os fãs em uma carta emocionante publicada em seu site. “Oi. Estou tentando organizar meus pensamentos de forma coerente, mas minha mente está apenas passando uma apresentação de slides. Flashbacks de todas as vezes que sonhei acordada, desejei e ansiei contar essa notícia. Todas as vezes que estive tão perto, tentando alcançar, e não consegui. Quase parei de acreditar que isso poderia acontecer, depois de 20 anos vendo a cenoura balançar e depois ser arrancada. Mas isso é passado agora”, escreveu.

“Tenho chorado de alegria em momentos aleatórios desde que descobri que isso realmente está acontecendo. E agora posso finalmente dizer: toda a música que já fiz... agora pertence a mim”, completou.

Leia a íntegra da carta:

“Oi.

Estou tentando reunir meus pensamentos em algo coerente, mas no momento minha mente é apenas uma lista de emoções aleatórias. É difícil falar sobre essas coisas quando você assistiu a tudo isso acontecer, de longe, por 15 anos. Mas acabei de ter uma oportunidade que a maioria das pessoas não tem: a chance de recuperar o que fiz com a música do meu passado.

Sempre desejei que meu trabalho pertencesse a mim. Nunca pude ter os meus seis primeiros álbuns, mas já me conformei com esse fato. Estou em uma missão para regravar meus seis primeiros álbuns, e a jornada tem sido mais gratificante do que eu poderia imaginar. Sou muito grata aos meus colaboradores e amigos que me ajudaram a trazer esse trabalho de volta à vida.

Toda a música que já fiz pertence a mim.

Todos os vídeos.

Todas as palavras.

Todas as fotos.

Todas as ilustrações e fotografias.

Os recursos visuais.

A música. A magia. As lembranças.

Cada sorriso.

O trabalho de toda a minha vida.

Dizer que meu sonho de regravação se tornou realidade é, na verdade, ser bastante reservada. Para os meus fãs, vocês sabem o quanto isso foi importante para mim - recapturar o que recriei artisticamente e lançar com total propriedade. Obrigado por estarem presentes. O imenso apoio que vocês demonstraram nos últimos anos, desde que tudo começou, fez toda a diferença. Eu nunca teria feito isso sem vocês. Agradeço especialmente por me ajudar a me reunir com essa arte à qual dediquei minha vida, mas que nunca tive até agora.

Tudo o que eu sempre quis foi a oportunidade de trabalhar duro o suficiente para poder comprar, adquirir e ser o dono do trabalho de minha vida. Essa oportunidade surgiu na forma de regravação de minhas músicas anteriores. Eu queria que ela pertencesse a mim novamente. Totalmente minha. Foi a experiência mais gratificante, libertadora e orgulhosa da minha vida até agora. E o apoio de vocês? Foi o que realmente fez com que esse trabalho parecesse importante. Vocês se importaram com isso. Vocês me apoiaram e à minha música quando teria sido fácil não o fazer. Estou profundamente agradecida. Meu coração está cheio de alegria e gratidão. Este é o maior orgulho que já tive de mim mesmo. Isso se deve principalmente à gratidão que tenho por vocês.

Muito obrigada, um milhão de vezes. Para sempre.

Eu sei, eu sei. E quanto à Rep TV? Transparência total: Eu não gravei nem uma parte dela. As trilhas do Rep vault são incríveis. Muito boas. Mal posso esperar para que você as ouça. Mas até que eu tenha tempo para gravá-las, meu foco está no presente e na “nova” música antiga que estou lançando atualmente. Obrigada por sua compreensão e paciência. Estou realmente animada para quando chegar a hora. Vocês serão os primeiros a saber.

Estou extremamente animada com as conversas que isso inspirou em meu setor, entre artistas e fãs. Pela primeira vez, muitos artistas estão pensando sobre a propriedade e como garantir que ela permaneça com as pessoas que realmente criam a arte. Essa tem sido a mudança mais empolgante de se observar.

Obrigada por ter tanta curiosidade sobre o que tenho feito. Obrigado por se importar. Obrigada por acreditar que você poderia se importar com uma música feita há muito tempo. Obrigada por me fazer sentir que eu poderia fazer isso.

Obrigada à minha equipe, por sua boa vontade, trabalho em equipe e incentivo. As melhores coisas que já foram minhas: família, amigos e fãs.

Emocionada e maravilhada,

Taylor"