Taylor Swift pode estampar camisa do Barcelona em jogo contra o Real Madrid; entenda (Taylor Swift, cantora norte-americana)

Ela segue alcançando novas marcas! A cantora Taylor Swift pode ter o nome estampado no uniforme do Barcelona para jogo contra o Real Madrid, que será em maio, pela La Liga. O nome da norte-americana seria a prioridade do time catalão, que já entrou em campo levando outras logos de musicistas famosos.

O Barcelona tem o Spotify como principal patrocinador desde a temporada 22/23. Por causa disso, a plataforma de música tem feito ação especial para ‘El classico’. Em vez de estampar a própria marca, o Spotify tem levado logo de artistas para a parte da frente da camisa.

Anteriormente, a equipe já estampou artes especiais com o nome do cantor Drake, da cantora colombiana Karol G e da banda Coldplay.

Barcelona estampou logo da cantora colombiana Karol G. Foto: AFP

De acordo com o site RAC1, da Espanha, o acordo está nos termos finais para ser fechado. Outros nomes também foram apontados como possibilidade – como o do cantor Ed Sheeran e do rapper Travis Scott -, mas a pop star foi a que ganhou mais força nos bastidores da decisão.

O próximo ‘El Classico’ está marcado para maio – deve ser no dia 11 ou 12 de maio. O acordo vale também para as camisas do time feminino.

